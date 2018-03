Blick auf 2018: Dürrholz will Energie sparen und nimmt die Kita unter die Lupe

Gemeinsam zurück und nach vorne blicken, mit der Gemeindespitze ins Gespräch kommen, Bürger und Gewerbetreibende zusammenbringen: Für die Dürrholzer ist der jährliche Neujahrsempfang der Gemeinde längst ein willkommener Pflichttermin geworden. So fanden sich wie immer am letzten Freitag im Januar wieder etliche Gäste auf Einladung von Ortsbürgermeisterin Anette Wagner im Dorfgemeinschaftshaus Daufenbach ein. Den musikalischen Rahmen gestaltete erneut der Gemischte Chor Muscheid.

Die Ortsgemeinde Dürrholz hat zum Neujahrsempfang geladen und ein Thema für 2018 klar benannt: Energiesparen. Deshalb waren auch die Experten der Verbraucherzentrale zu Gast. Foto: Angela Göbler

„2017 war für uns als Gemeinde bewegt und wir haben auch etwas zusammen bewegt“, fasste Ortsbürgermeisterin Anette Wagner das abgelaufene Jahr zusammen. Finanziell mussten die Dürrholzer nach der energetischen Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses etwas Luft holen, haben sich aber dennoch an mehrere Wegebaumaßnahmen und Gemeindestraßensanierungen gewagt.

Auch 2018 muss die Gemeinde ihre Finanzen im Auge behalten, „aber es sieht positiv aus“, so bescheinigte die Ortsbürgermeisterin in Vorgriff auf den noch nicht beschlossenen Haushaltsplan. Nach ihren Worten will die Gemeinde auch 2018 wieder den Schwerpunkt der Arbeit auf die Ortsentwicklung legen: Während es in den Ortsteilen kaum Leerstände gibt, entwickelt sich das Neubaugebiet Linkenbacher Weg erfreulich, wo 2017 vier weitere Baugrundstücke neue Besitzer gefunden haben. Bereits in den ersten Tagen des Jahres konnte die Ortsbürgermeisterin einen weiteren Kaufvertrag für ein Grundstück in Muscheid abschließen. Derweil rückt der Daufenbacher Kindergarten in den Fokus: Vor 25 Jahren als Halbtagseinrichtung entstanden, läuft die Kita heute längst im Ganztagsbetrieb und wird langsam, aber sicher zu eng. Sogar der Keller wird zurzeit für eine Krabbelgruppe mitgenutzt. „Wir sehen die Notwendigkeit, das Raumkonzept auf den heute aktuellen Stand zu bringen“, kündigte Anette Wagner an. Wie genau das aussehen wird, steht noch nicht fest, aber Gespräche mit dem Kreis und der Verbandsgemeinde als Träger laufen schon.

Wie auch die Bürger ihre Häuser und Wohnungen fit machen können, erklärten Carmen Strüh und Martin Knopp von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz: Die Energieberater halfen beim Start der Beratungsaktion „Dürrholz spart Energie“ und spendierten den Einwohner insgesamt 50 kostenlose Gebäudechecks. So will die Gemeinde sich gemeinsam fit machen für die nächsten Jahre.

Von unserer Mitarbeiterin Angela Göbler