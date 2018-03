Bischof-Stradmann-Straße: An Baustelle vorbei geht's jetzt andersrum

Aus unserem Archiv

Bad Hönningen

Umdenken ist künftig für alle Bad Hönninger und Besucher im Innenstadtverkehr angesagt, denn in der kommenden Woche beginnt beim Ausbau der Bischof-Stradmann-Straße der zweite Bauabschnitt und bringt einige Änderungen in der Verkehrsführung mit sich. Die künftig geltenden Verkehrsbeschränkungen listet das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde in einer Pressemitteilung auf: