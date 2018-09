Länger gesund leben – wie geht das? Dieser Frage ging der Seniorentag auf den Grund, den der Seniorenbeirat der Verbandsgemeine Linz am Samstag in Form einer Informationsveranstaltung unter dem Motto „Besser leben“ in der Linzer Stadthalle veranstaltete. Hier präsentierten rund 20 Austeller die unterschiedlichsten Informationen rund um das Thema Bewegung und gesunde Ernährung. Neben Gesprächen mit Experten, Fachvorträgen und Vorführungen konnten die Besucher an verschiedenen Ständen gesunde Produkte und Gerichte probieren.

„Bewegung und gesunde Ernährung betrifft nicht nur ältere Menschen, sondern alle Generationen“, sagte Bürgermeister und Beiratsvorsitzender Hans-Günter Fischer nach der Begrüßung durch den stellvertretenden Vorsitzenden des Seniorenbeirates, Wolfgang Walter. „Wir ...

Lesezeit für diesen Artikel (459 Wörter): 1 Minute, 59 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.