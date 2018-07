Gerade einmal zehn Jahre ist es her, dass in Neustadt der 1,2 Millionen Euro teure Kunstrasenplatz als Spiel- und Sportstätte für Schüler und Freizeitkicker seiner Bestimmung übergeben wurde. Die damalige Politprominenz aus Kreis und Verbandsgemeinde sowie Gemeindechefin Jutta Wertenbruch lieferten sich zur Eröffnung im Juni 2008 ein Elfmeterduell – verletzungsfrei. Ob das heute noch so glattliefe, ist fraglich, denn über die Jahre ist der Belag stumpf geworden. Damit steigt die Verletzungsgefahr, wie die SG DJK Neustadt-Fernthal laut dem Beigeordneten Thomas Junior in einem Schreiben an Ratsfraktionen und Ortsspitze verdeutlicht hat. Nun hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Weg für eine Sanierung freigemacht. 335.000 Euro sollen dafür im Doppelhaushalt 2019/20 bereitgestellt werden.

Zunächst aber, so ein ebenfalls einstimmiger Beschluss des Gremiums, soll ein Gutachter für 2300 Euro ermitteln, ob auch für den Unterbau mit Tragschicht und Drainage Sanierungsbedarf besteht. Junior rechnet aber ...

