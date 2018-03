Beigeordnete in Rengsdorf-Waldbreitbach: Grüne gehen leer aus

Die Spitze der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach ist komplett. Erwartungsgemäß ist es bei der Wahl der Beigeordneten zur Stichwahl zwischen den Kandidaten von Grünen und FDP gekommen – mit dem besseren Ende für den Liberalen Frederik Lippemeier. Erster Beigeordneter ist Christian Robenek (CDU), der sich über ein einstimmiges Votum freute. Karl-Josef Hühner (SPD) und Hans-Bernd Eckert (FWG) komplettieren das Vertreterquartett des Bürgermeisters Hans-Werner Breithausen (SPD).

Das Quartett an der Seite von Bürgermeister Hans-Werner Breithausen (Mitte) ist gewählt (von links): Karl-Josef Hühner (SPD), Christian Robenek (CDU), Hans-Bernd Eckert (FWG) und Frederik Lippemeier (FDP). Foto: Robin Brand

Gleich zweimal ließ das Gremium den Grünenkandidaten Marc-Andre Scheyer durchfallen. Nachdem die Partei im Vorfeld der SPD den Verzicht auf einen Beigeordnetenposten nahegelegt hatte, da sie ja durch Bürgermeister Breithausen bei den Beigeordnetenbesprechungen vertreten sei, ließ sie ihren Kandidaten zunächst gegen SPD-Mann Hühner bei der Wahl des zweiten Vertreters antreten. Mit 29 zu 6 Stimmen setzte sich der erfahrene Hausener Ortsbürgermeister deutlich durch. Enger war es bei der Wahl des vierten Beigeordneten. 20 Stimmen entfielen auf Lippemeier, 15 auf Scheyer. Mit ihrem konfrontativen Vorgehen dürften die Grünen die SPD wohl zu einem geschlossenen Votum pro FPD-Kandidat Lippemeier bewogen haben. Grünenkandidat Scheyer dagegen konnte neben den drei Stimmen der eigenen Fraktion nicht die der gesamten CDU-Fraktion auf sich vereinigen. Im Vorfeld der Stichwahl zwischen Breithausen und Robenek hatten die Grünen eine Wahlempfehlung für den CDU-Kandidaten ausgesprochen. Innerhalb der CDU-Fraktion wiederum hatte man sich darauf verständigt, den Beigeordnetenkandidaten der Grünen zu unterstützen. Allerdings haben letzten Endes wohl maximal 12 der 14 CDU-Vertreter für Scheyer votiert. Keine Absprachen getroffen hatten die Vertreter der FWG-Fraktion.

Wesentlich deutlicher war die Wahl des ersten Vertreters des Bürgermeisters. Alle der 35 anwesenden Ratsmitglieder votierten für den Rengsdorfer Ortsbürgermeister Christian Robenek – ein beachtliches Ergebnis, das die Wertschätzung unterstreicht, die der ehemalige Bürgermeisterkandidat über die Fraktionen hinweg im Rat genießt. In seiner kurzen Vorstellungsrede hatte Robenek betont, er wolle sich mit all seiner Kraft, die ihm neben Beruf und dem Ehrenamt als Ortsbürgermeister bleibe, als Erster Beigeordneter einbringen. Auch Hühner hielt sich kurz in seiner Ansprache. Er sei „vom Typ her für die Verständigung über die Parteien hinweg, nicht unbedingt dafür, dass man sich bekämpft“. Das Gremium goutierte es mit 29 Stimmen. Auch FWG-Kandidat Eckert (27 Ja-Stimmen) wusste eine breite Mehrheit hinter sich.

Von unserem Redakteur Robin Brand