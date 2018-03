Bahnlärm in Unkel: DB will Schienenstück nacharbeiten

Aus unserem Archiv

Unkel

Erstes Aufatmen bei den bahnlärmgeplagten Anwohnern der Straße „In der Persch“ und der Siebengebirgsstraße in Unkel. Monatelang mussten sie den Baulärm wegen der Sanierung der Bahnunterführung an Ecke Bahnhofstraße/Siebengebirgsstraße ertragen. Jetzt ist die Brücke zwar fertig, aber die Lärmbelastung, so beschwerten sich die Anwohner, sei nach dem Abschluss der Arbeiten noch höher als vor der Sanierung (die RZ berichtete).