Ein Tal, ein Bahnlärmproblem, ein gemeinsamer Kampf? Diese Gleichung klingt einfach, aber so ganz geht sie nach Ansicht der Vertreter von fünf Bürgerinitiativen aus dem Unteren Mittelrheintal sowie von der Untermosel nicht auf. Sie sehen sich gegenüber dem Oberen Mittelrheintal mit dem Gütesiegel Weltkulturerbe im Hintertreffen – in Sachen Lärmschutz, aber auch im Hinblick auf öffentliche Aufmerksamkeit und Interessenvertretung. Das wollen die Aktivisten ändern, indem sie sich noch enger vernetzen und ihre Forderungen stärker publik machen. Ihre gemeinsame Agenda als Arbeitskreis Bahnlärm Rhein/Mosel haben sie nun in einem Pressegespräch vorgestellt, zu dem sie in die Jugendherberge nach Leutesdorf eingeladen hatten.

Landesinnenminister Roger Lewentz wollen sie beim Wort nehmen. „Ich bin nicht nur Innenminister des Weltkulturerbes, sondern des ganzen Mittelrheintals und von ganz Rheinland-Pfalz“, hatte dieser schon 2013 bei einem Treffen ...

Lesezeit für diesen Artikel (676 Wörter): 2 Minuten, 56 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.