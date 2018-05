Wenn das Kinderschminken zur Gesichtsmalerey wird, das Karussell ganz ohne Strom seine Runden dreht und Eintritt als Wegezoll gezahlt werden muss, dann ist wieder Pfingstspectaculum am Bad Hönninger Rheinufer. Drei Tage lang verwandelten sich die Rheinauen am langen Pfingstwochenende in ein lebhaftes Mittelalterlager mit Rittern, Söldnern und Mägden. Und natürlich mit Tausenden Besuchern, die Lust auf einen Zeitsprung der besonderen Art hatten.

„Hier lagern Söldner und ihre Trossweiber und bringen euch den Alltag im Spätmittelalter näher“, ist auf einer Tafel zu lesen. Die Gruppe „Milites Sentiacum“ hat ein detailverliebtes Söldnerlager aus der ...

Lesezeit für diesen Artikel (347 Wörter): 1 Minute, 30 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.