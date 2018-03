Blumenwiesen sehen schön aus, bieten Bienen und Insekten Nahrung und sind weniger pflegeintensiv, als Rasenflächen. Franz Breitenbach (Grüne) hat deshalb beantragt, in den Rheinanlagen Blumenwiesen wachsen zu lassen. Die einleuchtende Idee lässt sich aber nicht so leicht umsetzen wie Stadtbürgermeister Guido Job in der jüngsten Stadtratssitzung mitteilte. „Auf den fetten Wiesen am Rhein, im Überschwemmungsgebiet, wachsen Blumenwiesen schlecht. Sie brauchen magere Böden “, gab er eine Einschätzung des städtischen Gärtners weiter. Deswegen sollen die Blumensamen probeweise zunächst am Friedhof, neben der Feuerwehr und Am Höms/Ginsterbusch eingesät werden, um Erfahrungen zu sammeln.

Breitenbach selber hatte noch Informationen von einem Gartenfachmann am Bodensee eingeholt. „Dort gibt es Blumenwiesen im Überschwemmungsgebiet. Der Experte wies darauf hin, dass es auch Mischungen extra für fetten Böden ...

Lesezeit für diesen Artikel (320 Wörter): 1 Minute, 23 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.