Bad Hönningen närrisch: In der Bütt schlagen die Gene durch

Aus unserem Archiv

Bad Hönningen

Andernorts gibt's ja schon mal Probleme, Büttenredner zu finden. Nicht so bei der Hünnijer Kolpingsitzung: Im restlos überfüllten Gemeindezentrum St. Peter und Paul standen wieder zahlreiche Karnevalisten aus den Reihen der Kolpingfamilie in der Bütt – und das auch noch für einen guten Zweck. Denn der Erlös der nunmehr fünften Kolpingssitzung, die Guido Job federführend organisierte, geht an den Förderverein „Freundeskreis der Senioren am Römerwall“.