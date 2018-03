Zu siebeneinhalb Jahren Haft wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung wurde ein 42-Jähriger am Landgericht Koblenz verurteilt. Nach Überzeugung der zweiten Strafkammer hat der Mann in Neuwied am frühen Morgen des 22. April 2017 seinen schlafenden Schwager (56) mit einem 1,20 Meter langen Axtstiel fast totgeschlagen (die RZ berichtete mehrfach). Ein Mittäter (27) wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren Haft verurteilt. Der 20-jährige Sohn des Opfers, der die beiden anderen zu der Tat angestiftet hatte, erhielt wegen gefährlicher Körperverletzung eine Jugendstrafe von vier Jahren. Die Männer nahmen das Urteil weitgehend ohne sichtliche Regung zur Kenntnis.

Die einstündige Urteilsbegründung wurde zu Beginn von lautstarken Zwischenrufen der Mutter des Haupttäters begleitet („Und das alles ohne Beweise, alles erstunken und erlogen, eine Frechheit“), bevor sie auf Anweisung des ...

Lesezeit für diesen Artikel (396 Wörter): 1 Minute, 43 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.