Außer Lebensgefahr: 15-Jähriger erleidet Brandverletzungen bei Kartunfall

Schwerer Unfall im Asbacher Kartcenter: Bei einer Kollision zwischen zwei Karts hat am Sonntagmittag eines der Fahrzeuge Feuer gefangen. Der 15-jährige Fahrer erlitt Brandverletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Aufgrund starker Schmerzen wurde er zeitweise in ein künstliches Koma versetzt, ist aber inzwischen wieder ansprechbar, wie Michael Kroner vom Kriminaldienst der Polizei Straßenhaus berichtet. Lebensgefahr bestehe nicht.

Weil sein Kart nach einer Kollision im Asbacher Kartcenter Feuer fing, erlitt ein 15-Jähriger Brandverletzungen. Symbolbild: dpa Foto: picture alliance

Ausgelöst hatte den Zusammenstoß ein anderer Fahrer aus der Gruppe des 15-Jährigen, die aus drei Männern und drei Jugendlichen bestand. In „einem irrsinnigen Tempo“, so Bahnbetreiber August Kipp, sei der Verursacher in eine Kurve gefahren, habe die Kontrolle über sein Kart verloren und sei über einen Reifenstapel hinweg auf die andere Fahrbahnseite gelangt, wo er genau in den Tank des Geschädigten krachte. Dabei geriet austretendes Benzin in Brand und damit auch die Kunststoffjacke des 15-Jährigen, der laut Kipp Verbrennungen am Arm erlitt. Mit Decken und Jacken habe er anschließend das Feuer gelöscht, so der Betreiber. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat Kroner zufolge die Kriminalpolizei aufgenommen. Die Karthalle sei versiegelt, der beschädigte Kart beschlagnahmt. Routinemäßig werde – wie auch bei Unfällen im Straßenverkehr mit verletzten Personen üblich – gegen den Verursacher ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, erklärt der Beamte. Darüber hinaus werde aber auch geprüft, in wie weit der Betreiber – etwa für die Streckenabsperrung – eine Mitverantwortung trägt.

Kipp, der das Asbacher Kartcenter seit 13 Jahren betreibt, kann bei sich keine Versäumnisse erkennen. Die etwa 35 bis 40 km/h schnellen Karts stammten von einem namhaften Hersteller und würden von ihm persönlich gewartet. Auch die Absperrung mit Reifenketten entspreche dem Standard. „Und wenn jemand Rambo spielen will, wird er von uns der Bahn verwiesen“, betont er. Die Gruppe habe jedoch einen vernünftigen Eindruck gemacht – bis zu dem folgenschweren Fahrfehler des Verursachers.

Widersprüchliche Aussagen gibt es zu dessen Identität. Während die Polizei von einem 41-Jährigen ausgeht, ist sich Kipp sicher, dass es sich um einen der drei Jugendlichen handelte. Der Betreiber war laut Kroner bis Montagmittag noch nicht zu dem Vorfall vernommen worden. mif