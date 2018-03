Ausblick: Dattenberger und Kasbach-Ohlenberger wollen große Projekte stemmen

Viel vorgenommen hat sich die Ortsgemeinde Dattenberg in diesem Jahr. Die Neugestaltung des Friedhofes ist das Großprojekt, das die Gemeinde seit Langem plant und für das sie die Weichen stellte. „Der Friedhof soll über vier Jahre in vier Abschnitten umgestaltet werden. Mit der Umsetzung begonnenen wurde bereits im November 2017. Eine Fachfirma setzt die Planungen in diesem Jahr weiter um. Gesamtkosten von rund 55.000 Euro fallen an. Vieles wird in Eigenleistung durch die Rentnergilde gemacht“, beschreibt Ortsbürgermeister Dieter Runkel das Projekt. Die weiteren Bauabschnitte werden, so Runkel, 2019 und 2020 realisiert. „Die Gesamtkosten der Neugestaltung werden auf etwa 140.000 Euro beziffert. 50.000 Euro werden gefördert“, so Runkel.

Auch eine Umgestaltung des Ensembles aus Brunnenplatz, Bürgerhaus und Spielplatz gehört zu den Projekten, die in Kasbach-Ohlenberg im Zuge der Dorferneuerung angegangen werden könnten.

Foto: Michael Fenstermacher (Archiv)

Richtig teuer wird für Dattenberg die Erweiterung des Gewerbegebiets. „Die Kanalarbeiten und der Bau des Regenrückhaltebeckens, werden in diesem Jahr fertiggestellt. Die Kosten für die Gemeinde liegen bei rund 640.000 Euro“, sagt der Ortsbürgermeister. Angegangen wird auch die Modernisierung der Toilettenanlage im Bürgerhaus. Die Kinder dürfen sich über ein neues Wasserspielgerät auf dem Spielplatz am Bürgerhaus freuen und der Breitbandausbau in Dattenberg und in den Ortsteilen geht voran. „Die Gemeinde plant außerdem einen Ruhewald“, umreißt Runkel, was in Dattenberg in diesem Jahr auf der Agenda steht.

„Kasbach-Ohlenberg steht in 2018 im Zeichen der Dorferneuerung“, kündigt Ortsbürgermeister Frank Becker an. „Mit der Teilnahme am Landeswettbewerb 2017 ,Unser Dorf hat Zukunft', wurde der Startschuss gegeben.“ Der Ortsgemeinderat hat bereits Beschlüsse zur Aufstellung eines Dorferneuerungskonzeptes gefasst. „Die Bürger werden im Rahmen der Dorfmoderation an dem für die Entwicklung unsere Gemeinde wichtigen Prozess beteiligt. 2017 haben neben einer sehr gut besuchten Bürgerversammlung auch bereits Veranstaltungen zur Beteiligung unserer Kinder und Jugendlichen stattgefunden. Diese Veranstaltungen werden auch 2018 fortgesetzt“, skizziert Becker das umfangreiche Arbeitspensum in der Gemeinde, an dem am Ende das Dorferneuerungskonzept steht. Parallel hierzu wird in Kasbach-Ohlenberg bereits an der Umsetzung des ersten großen Projektes aus dem Dorferneuerungskonzeptes gearbeitet. „Der Sportplatz im Ortsteil Ohlenberg wird zu einer generationenübergreifenden Sport, Spiel- und Begegnungsstätte umgebaut. Der Förderantrag für dieses Projekt soll bis August 2018 gestellt werden, damit wir im ersten Halbjahr 2019, nach Vorliegen des Förderbescheides, endlich loslegen können“, sagt Becker.

„Wir freuen uns auch, wenn unsere Bürger 2018 endlich den lang ersehnten Zugang zum schnellen Internet erhalten. Nachdem die Telekom uns zwischenzeitlich angekündigt hatte, diesen bereits Ende 2017 zur Verfügung zu stellen wird die für unsere Gemeinde so wichtige Infrastrukturmaßnahme wohl doch erst im Frühjahr oder Sommer 2018 abgeschlossen sein“, erklärt Becker, der vor allem den zahlreichen Bürgern dankt, die das Dorfleben durch ihr, wie er betont, starkes Engagement für die 20 Ortsvereine bereichern. Sein Wunsch: „Ich hoffe unserer Bürger werden es auch künftig noch lange bereichern.“

Von unserer Reporterin

Sabine Nitsch