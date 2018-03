Ausblick: Bad Hönningen arbeitet weiter am Erscheinungsbild

Die Stadt Bad Hönningen will 2018 ihre Innenstadt aufwerten. Der Rüsselkomplex stecke „wie ein Messer im Herzen der Fußgängerzone“, sagt Stadtbürgermeister Guido Job. „Das gilt es nun, endgültig herauszuziehen“, findet er.

Verläuft alles nach Plan, kann die Sanierung der Bischof-Stradmann-Straße Stadtbürgermeister Guido Job zufolge Ende 2018 abgeschlossen werden.

Foto: Simone Schwamborn

Für den prominentesten Teil des Komplexes mit einer Größe von 900 Quadratmetern, den die Stadt erworben hat, gibt es Job zufolge schon Interessenten, die Ideen für die Nutzung des Areals haben. „Da Ankauf und Abriss vom Land gefördert wurden, wäre eine öffentliche Nutzung oder Mitnutzung vonnöten. Bei einer rein privaten Folgenutzung müssten die Landeszuschüsse zurückgezahlt werden,“ sagt der Stadtchef, der daran erinnert, dass bei einer Bürgeranhörung zum Förderprogramm „Stadtumbau West – Innenstadt Bad Hönningen“ ein großer Teil der Bad Hönninger sich für einen Veranstaltungssaal beziehungsweise für den Bau von Wohnungen ausgesprochen hat, um die Innenstadt zu beleben. „Es wäre schon gut, wenn wir nach dem Abriss gleich eine Folgenutzung hätten“, sagt Job. Der städtische Teil des ehemaligen Rüsselkomplexes ist Bestandteil des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (Isek), das der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) nun zur Genehmigung vorliegt. „Wenn wir wissen, dass die ADD zustimmt, wird das Bad Hönninger Isek im Rat beschlossen und somit eine Reihe geplanter städtebaulicher Maßnahmen, vom Rüsselareal über den Großparkplatz und die Rheinanlagen bis hin zur weiteren Gestaltung der Fußgängerzone und der Nebenstraßen, für die nächsten zehn Jahre festgelegt“, erläutert Job.

Schon bald wird Bad Hönningen Ladestationen für E-Bikes (bei der Touristinfo) und Autos (in Rathausnähe) erhalten. Neben dem Städtebauprogramm steht in diesem Jahr außerdem die Umrüstung der restlichen Straßenlampen auf LED-Beleuchtung an. Je nach Zustand der Lampen müssten eventuell auch die Lampen selbst und nicht nur deren Leuchtkörper ausgetauscht werden.

Fortschritte macht der Ausbau der Bischof-Stradmann-Straße. Bei einer Vollsperrung hätte die Straße zwar etwas schneller fertiggestellt werden können, doch darauf habe man mit Rücksicht auf die Anlieger, insbesondere die Geschäftswelt, verzichtet. Die im Herbst 2017 begonnenen Arbeiten sollen, wenn alles nach Plan läuft, Ende 2018 abgeschlossen sein. Auch in der Parkplatzbewirtschaftung soll es laut Job weitergehen.

Die Entscheidung der Kristall-Rheinpark-Therme, im großen Stil zu erweitern, sei ein klares Bekenntnis für den Standort Bad Hönningen. „Der Stadtrat hat im Dezember die Änderung des Bebauungsplans eingeleitet. Das dauert jetzt seine Zeit, bis die Änderung durch ist. Außerdem muss die Planung noch einmal so angepasst werden, dass sie auch genehmigungsfähig ist“, sagt Job. Insofern könne heute niemand versprechen, dass der Umbau der Therme noch in diesem Jahr beginnt. „Ich werde meinerseits auch mit Hilfe unserer VG-Verwaltung alles dafür tun, dass die Erweiterung bald kommen kann“, meint der Stadtchef.

„Auch schreiten die Planungen für die 1000-Jahr-Feier der Stadt in 2019 voran“, fährt er fort. Es werde über das ganze Jahr 2019 verteilt Veranstaltungen geben. Der Festausschuss unter der Leitung des Vorsitzenden Reiner Pertzborn und die angegliederten Arbeitskreise arbeiteten mit Hochdruck daran. Das Hauptfestwochenende findet vom 3. bis 5. Mai 2019 statt. Bei „Rhein in Flammen“ sei die Badestadt 2019 erstmalig Ausgangspunkt für den Schiffskorso. Bereits in diesem Jahr werde im Vorfeld des anstehenden Jubiläums gemeinsam mit Bad Breisig ein Schiff gechartert, das am Korso teilnimmt. „Die Jubiläumsfeierlichkeiten werden ausschließlich über Sponsoring finanziert“, informiert Job.

Die Stadt hofft zudem, in naher Zukunft mit dem Austausch des alten Tennenfußballplatzes gegen einen Rasenplatz beginnen zu können. „Wann der Sportplatz umgebaut wird, steht noch nicht fest“, erläutert der Stadtchef und ergänzt: „Alle Unterlagen liegen die der ADD zur Genehmigung vor. Inklusive Eigenleistung des Sportvereins werden die Kosten für den Umbau auf rund 200.000 Euro geschätzt.“

Von unserer Mitarbeiterin Simone Schwamborn