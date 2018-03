Ausblick auf 2018: In Unkel und Erpel stehen viele Sanierungen an

Unkel will in diesem Jahr weiter durchstarten, kündigt Stadtbürgermeister Gerhard Hausen an. „Wir werden das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (Isek) verabschieden. Bürger warten auf die finanzielle Unterstützung bei der Sanierung von Sanierungsmaßnahmen im historischen Stadtbereich. Das ehemalige Hotel Löwenburg wird abgerissen, und wir werden eine Planung vorantreiben, die den Willy-Brandt-Platz aufwertet“, sagt er und zählt weitere Punkte der umfangreichen To-do-Liste auf: „An allen öffentlichen Plätzen soll kostenloses W-Lan zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich werden wir dem Fahrradtourismus mehrere Ladesäulen für E-Bikes oder Pedelec in der Innenstadt anbieten.“

In Erpel stehen Arbeiten am Rathaus an. Fenster und Balkon werden saniert. Zudem erhält das Gebäude einen neuen Anstrich.

Foto: Sabine Nitsch

Eingeweiht wird die neue Hybridsportanlage inklusive Kleinspielfeld. Ein Großprojekt für Unkel werde auch der Ausbau der Siebengebirgsstraße sein, deren Planungen noch in diesem Jahr vorangetrieben werden. „Angrenzend wird der Schwerpunkt die Gestaltung des Bahnhofvorplatzes sein“, meint Hausen und betont: „Erfreulicherweise ist Unkel für Familien sehr attraktiv. Wir werden den Bebauungsplan ,Im Brücher' im Ortsteil Scheuren planerisch mit den Bürgern entwickeln. Und wir werden weiter prüfen, ob die Auslastung der Kitas es rechtfertigt, eine Kita zu erweitern oder einen Neubau im Ortsteil Heister zu favorisieren. Und unser Hallenbad wird bei einer Förderung aufwendig saniert.“

Der Unkeler Schandfleck am Bahnhof wurde zu Jahresbeginn bereits beseitigt. Der Schutthaufen ist weg, und auf dem Gelände wird für den Bau- und Betriebshof eine Wagenhalle errichtet. „Wenn der Stadtrat zustimmt, wird der Karnevalsgesellschaft erlaubt, eine dringend notwendige Wagenhalle für Brauchtumspflege dort zu bauen“, umreißt Hausen, was noch auf der Agenda steht.

Der städtische Friedhof wurde bereits neu strukturiert, jetzt soll noch die Friedhofkapelle innen neu gestaltet werden. Und noch eine Neuerung, die Unkels Weichen in die Zukunft stellen soll, gibt es. „Wir werden einen neuen Mitarbeiter mit dem Schwerpunkt Tourismus und Veranstaltungsmanagement positionieren“, kündigt der Stadtchef an.

Auch Erpel hat sich einiges vorgenommen. „Das Rathaus wird saniert. Dazu gehört unter anderem auch der Außenanstrich. Wir haben Zuschüsse beantragt“, erläutert Ortsbürgermeisterin Cilly Adenauer. Der Planungsauftrag sei – ebenso wie der rund um die Sanierung des Kuthwegs/Erpeler Ley-Straße – schon vergeben. „Die Erpeler Ley ist Ausflugsziel. Die Straße auf das Plateau muss komplett saniert werden“, sagt Adenauer. Die Generalsanierung der Erpeler St.-Johannes-Grundschule ist fast abgeschlossen. „Es stehen noch Restarbeiten an. Die Treppe muss gemacht, der Schulhof neu gestaltet und ein behindertengerechter Zugang gebaut werden. Wir hoffen, dass wir noch Zuschüsse bekommen“, umreißt die Gemeindechefin, was noch ansteht. Außerdem feiert die Grundschule 2018 ihr 50-jähriges Bestehen, was gefeiert werden soll.

Adenauer hat zudem auch einen Wunsch: „Wir haben so viele Leute, die sich ehrenamtlich in den Vereinen engagieren und zum Beispiel das Wein- und Heimatfest auf die Beine stellen oder auch den Karneval. Ich wünsche mir, dass es so bleibt und dass sich vor allem auch noch mehr junge Leute dafür begeistern lassen.“

Von unserer Reporterin Sabine Nitsch