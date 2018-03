Aus Not Firmengeld veruntreut: 60-jährige Neuwiederin vor Gericht

Von einer Handlung im Affekt konnte man nicht mehr sprechen, zu lang war die Liste der Fälle, zu hoch die Summe, die die 60-jährige Neuwiederin mehrere Jahre lang über ihren damaligen Arbeitgeber veruntreute. Für insgesamt 77 Handlungen, die zwischen 2012 und 2014 stattfanden, musste sich die Angeklagte nun vor dem Amtsgericht Neuwied und vor Richterin Katrin Weinert verantworten. Das Urteil: zwei Jahre auf Bewährung.

„Es ist für mich schwer nachvollziehbar, wie eine Veruntreuung in diesem Maße nicht auffallen konnte“, sagte Weinert. Schließlich habe es in den Jahren ab 2008 immer wieder Transaktionen gegeben bei denen die 60-Jährige Geld vom Firmenkonto auf ihr eigenes oder die ihrer Söhne überwiesen hatte. Da ein Großteil der Fälle allerdings verjährt war, bezog sich die Anklage lediglich auf 77 Handlungen und eine Schadenssumme von rund 23.000 Euro. Über die Jahre wurden allerdings insgesamt 103.000 Euro veruntreut.

„Ich schäme mich so sehr für das, was ich getan habe“, sagte die Angeklagte, die nicht zuletzt der Gedanke belastete, ihre damalige Arbeitgeberin, für die sie 16 Jahre tätig war, hintergangen zu haben. Gehandelt habe sie aus Geldnot: „Ich musste Rechnungen bezahlen und wusste nicht wie.“ Kamen Nachfragen vom Arbeitgeber, entschuldigte die Angeklagte Unstimmigkeiten bei der Buchhaltung mit einer Unaufmerksamkeit ihrerseits.

Mutter verwaltete Konten der Familie

Da die 60-Jährige alle Konten ihrer Familienmitglieder überwachte, fielen die Überweisungsvorgänge weder den Söhnen, noch dem Ehemann auf. Eine Tatsache, die nicht nur für Richterin Weinert schwer nachvollziehbar war, allerdings von Seiten der Verteidigung bestätigt wurden: „Ich habe die Familie kennengelernt und ich weiß, dass es schwer nachvollziehbar ist, aber es war wirklich so, dass die Mutter aufs Geld geschaut und dieses verteilt hat.“

Trotz der hohen Anzahl der Veruntreuungsfälle plädierte die Staatsanwaltschaft aufgrund des bisherigen Lebenswandels der Angeklagten, ihres Alters und ihrer Geständigkeit auf eine Bewährungsstrafe. Dem schloss sich auch die Verteidigung an, die betonte, dass man derzeit an einer Wiedergutmachung des entstandenen Schadens arbeite. Diese sei, wie das Gericht urteilte, auch zwingend notwendig und müsse binnen der kommenden neun Monate in Höhe von insgesamt 23.006,16 Euro erfolgen.