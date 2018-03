Aus Geldgier: Neffe lässt Onkel und Tante im Bett überfallen

Was ein Westerwälder Rentnerpaar nachts im Schlafzimmer erleben musste, war purer Horror: Kurz nachdem der Mann (67) und die Frau (78) im Kreis Neuwied gegen Mitternacht zu Bett gegangen waren, kamen drei Maskierte in ihr Haus, hebelten Türen auf, traten die Schlafzimmertür ein, stürmten mit einem Brecheisen zu ihrem Bett – und schlugen zu. Unfassbar: Nach allem, was bisher bekannt ist, war einer der Täter (23) der Großneffe der Opfer.

Prozess um Überfall auf zwei Westerwälder Rentner: Die vier Angeklagten sollen die beiden nachts im Schlafzimmer ausgeraubt haben. Foto: Scholz

Er soll seinen Komplizen von deren Reichtum erzählt und sie in der Tatnacht zu deren Haus gefahren haben. Bei der Polizei hat er dies gestanden. Jetzt, gut ein halbes Jahr nach dem Überfall, muss das Landgericht Koblenz klären, was in jener Nacht geschah. Angeklagt sind der Großneffe und sein Kumpel (20), überdies zwei Männer (25, 43), die sie aus einer Bar in Köln kennen. Sie sollen in der Tatnacht mit Geld, einer Rolexuhr sowie Schmuck im Wert von 16.000 Euro geflohen sein und das Paar gefesselt zurückgelassen haben. Der Mann blutete am Kopf.

Der Neffe wollte eigentlich Polizist werden. Er bewarb sich kurz vor der Tatnacht bei der Bundespolizei – inzwischen gab er seinen Traumberuf auf. Im Prozess schweigt er bisher, wird aber wohl gegen seine drei mutmaßlichen Komplizen als Kronzeuge aussagen.

Sein mitangeklagter Kumpel, ein hageres Bürschlein, das die Schule und mehrere Ausbildungen abbrach, legte am ersten Prozesstag ein Geständnis ab: Demnach kommen er und der Neffe am 18. April 2017 in der Bar mit dem 25-jährigen Mitangeklagten ins Gespräch. Der Serbe, ein Mann mit Gelfrisur und Kinnbärtchen, prahlt, dass er regelmäßig Einbrüche verübt und innerhalb weniger Stunden große Beute macht. Seine beiden Gesprächspartner sind beeindruckt. Der Neffe erzählt von seinen vermögenden Verwandten, von deren Tresor und deren Haus. Sein Kumpel ruft: „Nächstes Mal bin ich dabei!“

Tags darauf treffen sie sich erneut in der Bar. Der Serbe bringt diesmal seinen Cousin mit. Die vier sprechen nicht viel, trinken Cola – und brechen nach ein paar Stunden auf. Der Neffe fährt seine Komplizen 50 Kilometer weit – direkt zum Haus seines Onkels und seiner Tante in der Verbandsgemeinde Asbach. Als sie ankommen, ist es kurz nach Mitternacht. Im Haus brennt noch Licht. Die vier fahren zu einer Tankstelle, essen etwas und kommen um 1.20 Uhr zurück. Der Neffe bleibt im Auto. Seine drei Komplizen steigen über die Balkontür ins Haus ein, brechen eine weitere Tür auf und treten die Schlafzimmertür ein. Der Cousin des Serben schlägt dem Rentner mit dem Brecheisen auf den Kopf und brüllt: „Wo ist Geld?!“ Die Einbrecher durchwühlen die Schränke, stehlen alle Wertgegenstände und flüchten. Sie steigen zum Neffen ins Auto, fahren zurück nach Köln und werfen das Brecheisen auf der Autobahn aus dem Fenster.

Für die ausgeraubten Rentner ist das Leben, wie sie es bisher kannten, vorbei. Ihr Anwalt Philipp Grassl berichtete am Rande des Prozesses: „Mein Mandant fühlt sich in seinem Haus nicht mehr sicher – die Täter haben ja drei verschlossene Türen überwunden. Er und seine Frau leben in Angst.“

Der Neffe hätte eigentlich einen Teil der Beute im Wert von 16.000 Euro erhalten sollen – aber er bekam nur 20 Euro. Seine Komplizen sollen ihm gesagt haben, dass der Einbruch ein totaler Flop war. Der Prozess endet wohl Anfang April.

Von unserem Chefreporter Hartmut Wagner