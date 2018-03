Aufräumen nach der Flut: Linzer Burgplatz ist wieder schlammfrei

Mit 7,69 am Pegel Andernach hat das Hochwasser in der Nacht zum Samstag seinen Höchststand erreicht. Danach ging das Wasser schnell zurück, und schon am Nachmittag haben in Linz die Aufräumarbeiten begonnen.

Bauhofmitarbeiter Hasan Binakaj ist am Linzer Burgplatz im Einsatz, um den Schmutzfilm zu beseitigen.

Foto: Simone Schwamborn

Mit Wasserkraft beförderten Mitarbeiter des Bauhofs den vom Hochwasser zurückgebliebenen Schmutzfilm in den Rhein. Vier Mitarbeiter waren am Gestade und an der B 42, drei am Bahnhof und Linzhausen und ein Mitarbeiter am Burgplatz im Einsatz. „Die Dauer unseres Einsatzes hängt vom Sinken des Hochwassers ab. Wir haben an diesem Wochenende 24 Stunden Bereitschaftsdienst“, sagte Hasan Binakaj. Die Schmutzschicht würde mit dem Wasser aus Hydranten in den Rhein gespült, damit die teilweise zwei bis drei Zentimeter dicke Schicht nicht trocknet und steinhart wird. „Sobald das Wasser wieder ein bisschen sinkt, muss man hinterhersäubern. Sonst macht es die Reinigung der Straßen und Plätze nur noch schwieriger“, erklärte Binakaj. Unterstützung erhielt der Bauhof durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei des LBM, die mit einem Radlader die B 42 entlangfuhren und den auf der Fahrbahn abgesetzten Schmutz aufwirbelten, damit das sinkende Rheinwasser diesen mitnahm. Die Straßenmeisterei hatte außerdem eine große Kehrmaschine dabei. Am Sonntag baute der Bauhof die Fußgängerstege am Burgplatz und an der Unterführung Richtung Bahnhof ab. Nach Säuberung der Straßen und B 42 in Linz und Linzhausen steht jetzt noch die Reinigung der beiden Unterführungen an. sis