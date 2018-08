ATS kauft Neuwieder Maschinenbauer

Der kanadische Maschinenbauer ATS Automation hat die ATW – Assembly & Test Europe GmbH mit Sitz in Neuwied gekauft.

Damit gehört der Neuwieder Maschinenbauer und drei weitere ehemalige ATW-Nordamerika-Unternehmen zu einem rasant expandierenden Global Player, der Maschinen für die Fertigungsautomatisierung baut.

Zu ATS-Automation aus Cambridge in der kanadischen Provinz Ontario gehören 21 Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern in Kanada, den USA, Europa und Asien. Das Unternehmen erzielte 2010 einen Umsatz von ca. 850 Millionen Kanadische Dollar (ca. 620 Millionen Euro). Und was der italienische Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Anthony Caputo, in Neuwied vorhat, hat er dem Managing Director der drei ATW Europe-Unternehmen (Assembly & Test Europe GmbH, Control Systemtechnik GmbH, Assembly & Test – Fluid Systems GmbH) auch schon mitgeteilt: "ATS gibt eine Verdreifachung des Umsatzes als langfristiges Ziel aus", erklärt Thomas Wildt (45). Das wären in Neuwied 50 Millionen Euro. Caputo will nach dem Krisenjahr 2009 und dem "Jahr der Rückkehr" in 2010 den Konzernumsatz verdoppeln.

Wildt und seine rund 80 Mitarbeiter, von denen Zwei Drittel Ingenieure sind, bleiben trotzdem gelassen. Denn das Geschäft soll in dem Bereich generiert werden, der durch die Wirtschaftskrise so vollkommen einbrach und Nachholbedarf hat: der Automobilindustrie.

Und für die liefert die Assembly & Test existenzielles Know-how: Der Neuwieder Maschinenbauer montiert und testet auf seinen Anlagen automobile Produkte (zum Beispiel Bremsen, Getriebe und Einspritzsysteme). Aufmerksam wurde ATS auf die Assembly & Test übrigens, wie es sich in der Branche gehört: Man verlor zwei gewaltige Aufträge an den Mitkonkurrenten mit weltweiten Dependancen und eben auch in Neuwied. Auch noch in der Zeit der ersten Übernahmeverhandlungen fischte die ATW-Gruppe dem damaligen Konkurrenten lukrative Aufträge vor der Nase weg.

Thomas Wildt: "Im Sommer 2010 nahm ATS die ersten Kontakte zu uns auf." Und das war ganz schön belastend. Denn ATS-Aktien werden an der kanadischen Börse gehandelt. Und da die Nachricht, dass ein expandierender Maschinenbauer einem großen Konkurrenten mehrere lukrative Unternehmensteile wegkaufen will, gern verbotenen Insiderhandel an der Börse nach sich zieht, und damit die giftige kanadische Börsenaufsicht interessiert, musste Wildt fünf Monate lang schweigen wie ein Grab.

Das führte zu grotesken Situationen in Neuwied: "ATS-Leute liefen bei uns durch die Fertigung, schüttelten unseren Mitarbeitern die Hände, und ich musste mir ständig Ausreden einfallen lassen, wer uns hier gerade besucht." In Nacht- und Wochenendschichten scannte Wildt geforderte Datensätze nach Kanada. All das tat er, weil er von der Übernahme überzeugt ist.

"Wir gehören mit einem Werk in München, in Stuttgart, in der Schweiz und Frankreich zu einer größeren ATS-Europagruppe, als die Assembly & Test Europe GmbH es bei ATW war." Große Aufträge können in Zukunft mit ATS München zusammen gestemmt werden.

Und auch in Neuwied geht es voran: "Wir suchen Ingenieure, wir suchen für den Werkstattbereich", sagt Wildt. Und wie schnell es geht: Von der Kurzarbeit wechselte der Neuwieder Maschinenbauer in die Überstunden und hat für 2011 schon rund 85 Prozent der leistbaren Aufträge reingeholt. Wie sagte der neue Chef von Wildt, Anthony Caputo: "Die Automobilindustrie kommt nach der Krise ganz groß zurück."