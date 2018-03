Auf einen schweren Kommunalwahlkampf stellt sich die CDU im Asbacher Land für 2019 ein, und wartet gut ein Jahr im Vorfeld mit einer überraschenden Personalie auf. Altbürgermeister Siegfried Schmied führt ab sofort als Vorsitzender den Gemeindeverband und will bei den Christdemokraten die Kräfte bündeln. Mit großer Mehrheit, so heißt es in einer Pressemitteilung, haben ihn die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung am Dienstag zum Nachfolger des bisherigen Verbandschefs Helmut Hecking gewählt.

Hecking selbst sei auf ihn zugekommen und habe ihn gebeten, das Amt zu übernehmen, berichtet der 72-Jährige im RZ-Gespräch. Schmied, der bis Ende 2009 die Geschicke der Verbandsgemeinde Asbach leitete, ...

Lesezeit für diesen Artikel (322 Wörter): 1 Minute, 24 Sekunden

