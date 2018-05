Inzwischen ist sie ein echter „Oldie“ – aber leider nicht im guten Sinn: Die Drehleiter der Diedorfer Feuerwehr ist so in die Jahre gekommen, dass kaum noch Ersatzteile zu beschaffen sind. Die Verbandsgemeinde wird wohl über kurz oder lang nicht um eine Ersatzanschaffung herumkommen – findet zumindest Wehrleiter Andreas Schmidt, der in der letzten Woche schon im Haupt- und Finanzausschuss der VG zu Gast war, um den Mitglieder den Stand der Dinge zu erläutern.

2009 haben die Dierdorfer ihre Drehleiter in der Schweiz gekauft, damals schon gebraucht und stolze 22 Jahre alt. Die prognostizierten zehn Jahre weitere Nutzungsdauer hat das auf einer Sonderkarosserie montierte ...

Lesezeit für diesen Artikel (408 Wörter): 1 Minute, 46 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.