Die Albert-Schweitzer-Schule ist an diesem Vormittag verwaist. „Alle Schüler sind bei der Generalprobe im Bürgerhaus“, berichtet Verena Ehrmann, die neue Schulleiterin der Förderschule mit Schwerpunkt Lernen in Asbach. Geprobt wurde für ihre offizielle Amtseinführung, zu der neben Ingeborg Thümmel von der ADD, auch Landrat Achim Hallerbach, der erste Kreisbeigeordnete Michael Mahlert und der Asbacher Bürgermeister Michael Christ erwartet wurden. Die Ruhe im Schulgebäude nutzt sie für ein Gespräch mit unserer Zeitung. „Es ist immer so viel zu tun“, sagt die Neue, die schon seit Juni 2017 die Schule leitet. „Eigentlich sollte der offizielle Amtseinführungstermin im Frühjahr sein. Es war aber so schwierig einen Termin zu finden“, erklärt sie, warum die Feier erst diese Woche im Bürgerhaus stattfand.

Bevor die 43-jährige vor anderthalb Jahren nach Asbach wechselte, war sie stellvertretende Schulleiterin an der Diesterwegschule Koblenz. Die Schulleitung in Asbach zu übernehmen war ihr Wunsch. Das Konzept sei sehr ...

Lesezeit für diesen Artikel (401 Wörter): 1 Minute, 44 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.