Wird die AfD künftig bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet? Der Bundesvorstand der Partei will dem offensichtlich unbedingt entgehen und deshalb jetzt – wie viele Beobachter es kommentieren – die Reißleine ziehen. „Mit Abscheu“ nehme man „menschenverachtende Einzeläußerungen von Mitgliedern der Jungen Alternative zur Kenntnis“, teilte die Parteispitze kürzlich nach einer Telefonkonferenz mit. In Aussicht gestellt wird sogar, dass sich die AfD von der in Niedersachsen, Bremen und Baden-Württemberg bereits wegen rassistischer Äußerungen und weiterer rechtsradikaler Umtriebe beobachteten JA ganz trennt. Ob ihr der Status als offizielle Jugendorganisation der Partei entzogen wird, soll ein Parteitag entscheiden.

Wie stehen die AfD-Spitzen im Kreis Neuwied dazu? Wir haben beim Bundestagsabgeordneten Andreas Bleck und dem Kreisvorsitzenden sowie Landtagsabgeordneten Dr. Jan Bollinger nachgefragt und unterschiedliche Antworten bekommen – was durchaus ...

