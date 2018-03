Abriss in Puderbach: Von der alten Mühle bleibt nur ein Schuttberg

Das letzte Stündlein der Puderbacher Mühle hat geschlagen: Die Bagger sind in der Mittelstraße angerollt und haben damit angefangen, die Wände des alten, maroden Gebäudes einzureißen. Es muss dem schon lange geplanten Kreisverkehrsplatz weichen, der künftig die Verkehrslage in der Puderbacher Ortsmitte nachhaltig entspannen soll. Bis der steht, wird es allerdings noch eine Weile dauern: Vor 2019 ist kaum mit einem Baubeginn zu rechnen.

Erst Ende letzten Jahres hatte der Puderbacher Ortsbürgermeister Manfred Pees die entscheidende Unterschrift unter den Kaufvertrag für die Mühle setzen können: „Bis dahin hat es mehr als 20 Jahre gedauert“, resümiert er die langwierigen Verhandlungen mit der Besitzerfamilie. Nach erfolgter Einigung kann die Gemeinde nun anfangen, ihre Pläne für den Mühlenberg voranzutreiben: Die gefährliche Kreuzung zwischen Mittelstraße und Steimeler Straße (L 265) und Hauptstraße (L 267) soll mit einem 32-Meter-Kreisel ganz neu erschlossen werden. Die entsprechenden Bebauungspläne sind schon in Vorbereitung. Eingebettet ist das Ganze in ein Gesamtkonzept für die Holzbachaue: Das Areal zwischen Mühlenbach und Barrentoner Straße – im Puderbacher Volksmund „Lunapark“ genannt – soll im Lauf der nächsten Jahre ganz neu gestaltet werden.

Bis die alte Mühle komplett verschwunden ist, dürften von nun an knapp zwei Monate vergehen. Auch das angrenzende Wohnhaus wird abgerissen, sobald die noch dort lebende Bewohnerin umgezogen ist. Erhalten bleibt lediglich das kleine Wasserkraftwerk am Mühlenbach: Es soll künftig auch für Schulklassen zugänglich gemacht werden und so anschaulich die Stromgewinnung demonstrieren.

Die Abrissarbeiten, so teilten die Mitarbeiter der Puderbacher Verwaltung mit, sollen allesamt so vonstattengehen, dass der Verkehr auf der Mittelstraße nicht oder nur kurz beeinträchtigt wird.

Wenn die Bauarbeiten für den Kreisel beginnen, werden sich Behinderungen für die Autofahrer aber kaum verhindern lassen: Die Brücke über den Holzbach ist schon lange erneuerungsbedürftig und wird im Zuge der Arbeiten gleich mit angegangen. Dann dürfte Puderbach verkehrstechnisch auf Zeit in zwei nicht verbundene Hälften zerschnitten sein.

Von unserer Mitarbeiterin Angela Göbler