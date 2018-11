Bisweilen kann Eigentum zu einer Last werden, derer sich der Besitzer irgendwie entledigen will. Nicht nur werden Elektrogeräte oder Couchgarnituren illegal entsorgt, auch abgemeldete Autos werden mitunter einfach irgendwo widerrechtlich abgestellt, anstatt sie ordnungsgemäß zu verschrotten. In der Regel blockieren sie dann Parkplätze, von denen es ohnehin eher zu wenige als zu viele gibt. In Frankfurt beispielsweise wurden 2017 mehr als 2100 Fahrzeuge ohne Kennzeichen im öffentlichen Raum erfasst. Doch auch in unserer Region gibt es das Problem – vor allem in den Städten, aber auch in ländlicheren Gebieten.

Mithilfe eines roten Aufklebers informiert die Stadt Neuwied den Halter eines Autos darüber, dass er sein abgemeldetes Auto entfernen soll. Nach Verstreichen der Frist wird das Fahrzeug abgeschleppt.Foto: Christina ...

