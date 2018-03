25 Jahre Kita: Mehr als 1000 Breitscheider Steppkes betreut

Aus unserem Archiv

Breitscheid

Sie ist schön gelegen und genießt in der Verbandsgemeinde eine guten Ruf: Die Rede ist von der Kindertagesstätte „Haus Kunterbunt“ in Breitscheid, in der sich Erzieherinnen seit nunmehr 25 Jahren des Breitscheider Nachwuchses annehmen. Weit über 1000 Mädchen und Jungen dürften während dieser Zeit in der von der Gemeinde getragenen Einrichtung Bildung und Erziehung genossen haben. Zum Jubiläum sprach die RZ mit Leiterin Petra Schug und Ortsbürgermeisterin Roswitha Schulte über die Historie und aktuell anstehenden Änderungen.