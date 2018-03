1500 Weinpicknicker tafeln am Strom

Die Wettergötter sind den Weinsteigwinzern in Leutesdorf bei der zweiten Auflage von "Tafeln am Strom" hold

Das Essen und die Tischdeko haben die Gäste mit nach Leutesdorf gebracht. Den Wein gab es von den örtlichen Weinsteigwinzern.

Foto: Sabine Nitsch

Leutesdorf. Getafelt wird in Leutesdorf direkt am Strom: Die Weinsteigwinzer hatten zum zweiten Mal zum Weinpicknick „Tafeln am Strom“ eingeladen und mehr als 1500 Gäste waren der Einladung gefolgt. Nur wer früh genug gekommen war ergatterte einen Platz an der 300 Meter langen Tafel an der Platanenallee am Rhein. Anders als im vergangenen Jahr, als monsunartiger Regen die Tischreihe unter Wasser setzte, konnte das Wetter in diesem Jahr gar nicht besser sein.

