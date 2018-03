125 Jahre KG Mir hale Pohl: Leutesdorfer Jecke feierten auch in schweren Zeiten

Zwei Weltkriege, Hyperinflation, Wirtschaftskrisen, Missernten und Flutkatastrophen: Es gab nicht nur gute Zeiten für die Leutesdorfer während der wechselvollen Vereinsgeschichte der Karnevalsgesellschaft (KG) Mir hale Pohl, die mit der Jubiläumsprunksitzung am Samstag, 19 Uhr, im Leyschen Hof ihr 125-jähriges Bestehen feiert. Doch gerade nach überstandenen Notzeiten, so heißt es in der Chronik der KG, hatten die Menschen im Weinort ein starkes Bedürfnis nach Frohsinn, und strömten in Scharen zu Sitzungen und Bällen.

Einen Eindruck vom Leutesdorfer Karneval 1899 vermittelt diese historische Aufnahme.

Foto: Leihgabe Winfried Brunner

Die Bevölkerung während der Karnevalszeit zu erheitern und die Gesellschaft zu fördern waren so auch explizite Vereinszwecke, als 13 alteingesessene Leutesdorfer die KG im Herbst 1892 aus der Taufe hoben. Wer nachrechnet, dem fällt auf: Eigentlich hätte das Jubiläum schon vergangenes Jahr gefeiert werden können. „Das hat sich zur 100-Jahr-Feier geändert“, klärt Präsident Gregor Helmes auf. Seinerzeit, 1992, war die Session wegen des Ersten Golfkriegs ausgefallen, und statt ihr Jubiläum ausfallen zu lassen verschoben es die Leutesdorfer Jecken kurzerhand um ein Jahr nach hinten. „Diesen Rhythmus haben wir bis heute beibehalten“, sagt Helmes.

Eine Konstante im Vereinsleben war das Zusammenrücken in Notzeiten, es zeigte sich zum ersten Mal deutlich bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs, als die Vereinskasse aufgelöst wurde, um allen Familien, deren Ernährer an der Front kämpften, eine Spende zu gewähren. Nach dem Krieg revanchierten sich die Leutesdorfer: Mit einer Geldsammlung ermöglichten sie es der KG, 1920 zum ersten Mal wieder ordentlich Karneval zu feiern – „unter außerordentlich starker Beteiligung“, wie die Chronik vermerkt. Auch in der Inflationszeit, als der Jahresbeitrag auf 1 Billion Mark festgesetzt wurde, und in der Weltwirtschaftskrise wurde weiter Karneval gefeiert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg ruhte das Vereinsleben ebenfalls nicht lang, obwohl sieben Vereinsmitglieder gefallen und sechs weitere vermisst waren. „Einige, die damals eingetreten sind, haben wir kürzlich erst beerdigt“, berichtet Helmes, der die treuen Vereinskameraden 2017 noch für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt hatte.

Vorreiter war die KG offenbar, was die Integration von Frauen angeht: So gab es laut Chronik schon 1914 die erste Damensitzung – unter Leitung des Präsidenten Peter Kreuser. Später bereicherten die „Pöhler“ zeitweise auch das Dorfleben außerhalb der Session durch die Organisation des Martinszuges, Waldfeste und Feiern in der Schützenhalle. Eine interne Krise ereilte die KG Ende der 60er-Jahre, als die Prinzengarde „vom Pohl ging“. „Seitdem sind wir entmilitarisiert“, erklärt Helmes schmunzelnd.

Eine Minigarde gehört aber noch zur KG, und seit den 80er-Jahren sorgt das Männerballett, bei dem der Präsident noch immer mittanzt, für Furore. Mit Prunksitzung, Kinderkarneval, Karnevalsfete, Rathaussturm und anschließendem Umzug am Tulpensonntag stemmt der Verein noch immer ein beachtliches Programm. Ein Meilenstein in der jüngeren Vereinsgeschichte war zudem die Errichtung der Wagenbauhalle in Kooperation mit dem Verkehrsverein.

Von unserem Redakteur Michael Fenstermacher