Urkunde, Präsentkorb, Wein und viele Dankesworte: Auch wenn Erster Beigeordneter Rudolf Kronz bei der Jahresabschlusssitzung des VG-Rates Rhaunen im Horbrucher Gasthaus Scherer ganz bewusst nur von einem „Zwischenzeugnis“ für Georg Dräger sprach – was folgte, kam einer Verabschiedung des Bürgermeisters gleich.

Einen Präsentkorb und eine Urkunde überreichte Erster Beigeordneter Rudolf Kronz (links) Bürgermeister Georg Dräger (2. von links). Auch Klaus Hepp (rechts) und Herbert Wichter gratulierten.

Foto: Andreas Nitsch

Hintergrund ist: Drägers Amtszeit endet nach acht Jahren am 31. Januar. Er wird allerdings weiterhin als Leiter der VG-Verwaltung fungieren – bis zur Fusion mit der VG Herrstein offiziell als Beauftragter. Viele im Saal stimmten Kronz zu, als er von einer „saublöden Situation“ sprach.

Kronz machte das Beste daraus. Auf einem kleinen Zettel hatte er Stichworte aus Drägers Amtszeit notiert, um sie den Verwaltungsmitarbeitern, Ortsbürgermeistern und Ratsmitgliedern in Erinnerung zu rufen. „Zu Beginn deiner Amtszeit haben wir die Skihalle auf dem Idarkopf endgültig begraben. Seitdem ist dort leider nichts passiert“, sagte Kronz. Wenig später verursachte Sturmtief „Xynthia“ massive Windwurfschäden. Die erste Phase der Verwaltungsreform, die Zukunft der Wasserversorgung, Breitbandausbau, Tourismus, IGS und Sozialstation waren weitere Meilensteine, die Dräger mit großem Engagement – wie ihm gleich von verschiedener Seite attestiert wurde – mitgestaltet hat.

Dabei habe sich Dräger fast schon in das Selbstverwaltungsrecht der einzelnen Ortsgemeinden eingemischt, sagte Horbruchs Ortsbürgermeister Klaus Hepp im Namen seiner Amtskollegen, um im Zusammenhang mit der IGS anerkennend zu betonen: „Du hast in diesem Punkt ein neues Pferd gesattelt und dafür gesorgt, dass dies kein lahmer Gaul, sondern ein schnelles Rennpferd geworden ist.“ Hepp ist zudem überzeugt, dass der Bikepark, „dein ganz großes Projekt“, mindestens ein so großes Erfolgsmodell wird wie der Saar-Hunsrück-Steig.

Bürgermeister Georg Dräger indes, der sich offiziell im Urlaub befindet und deshalb die Ratssitzung auch nicht geleitet hat, wollte die Worte des Dankes und des Lobes so nicht stehen lassen. Ohne eine engagierte Verwaltung, ohne einen besonnenen Verbandsgemeinderat und ohne das Verständnis der Ortsbürgermeister wären all die Erfolge nicht möglich gewesen, hob er hervor. Dabei verhehlte Dräger nicht, „dass meine Ansprüche schon heftig waren“. Und ebenso sei es „grenzwertig gewesen, was ich meinen Mitarbeitern zugemutet habe“.

Nachdem der Applaus im Saal abgeebbt war, versicherte Dräger, dass er sich ab Februar auch als sogenannter Beauftragter mit derselben Initiative, mit derselben Kraft für die Verbandsgemeinde Rhaunen und ihre Bürger einsetzen wird. „Es macht mir nach wie vor sehr viel Freude“, versicherte er. Nun sei es es erst einmal wichtig, dass alle an einem Strang ziehen, um die geplante Fusion zielgerichtet im Sinne aller Beteiligten hinzubekommen.

Von unserem Redakteur

Andreas Nitsch