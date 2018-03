Zwei schwere Unfälle auf regennassen Straßen: 24-Jähriger verliert sein Leben

Ein 24-jähriger Mann ist am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der L 158 zwischen Monzelfeld und Mülheim (Kreis Bernkastel-Wittlich) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Wagen des Mannes in einer Linkskurve auf nasser Fahrbahn außer Kontrolle geraten und mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengeprallt.

Foto: Silas Stein/Archiv – dpa

Der Mann, der aus einer Hunsrückgemeinde stammt, wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zur spurentechnischen Untersuchung wurde ein Gutachter bestellt. Die L 158 war für mehrere Stunden gesperrt, die Straßenmeisterei Bernkastel richtete eine Umleitungsbeschilderung ein.

Auch in Birkenfeld gab es einen schweren Unfall. Bei diesem ist ein 52-jähriger Pkw-Fahrer, der am Mittwoch gegen 21.15 Uhr die B 41 aus Richtung Birkenfeld in Richtung Autobahn A 62 befahren hat, schwer verletzt worden. Am Ende einer leichten Linkskurve kam der Mann laut Polizei auf regennasser Fahrbahn und mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Sein Wagen überschlug sich mehrmals und kam erst nach circa 200 Metern im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste von der Feuerwehr Birkenfeld aus seinem Auto befreit und in ein Krankenhaus transportiert werden.