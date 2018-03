Zwei Ex-Olympia-Teilnehmer fiebern mit

Nach dem heutigen Startschuss für Olympia in London fiebert ein im Kreis Birkenfeld und weit darüber hinaus bekanntes Duo ganz besonders vor dem TV mit: Die frühere Top-Triathletin Joelle Franzmann und unser bislang einziger Goldmedaillengewinner im Landkreis, Bernd Cullmann.

8. September 1960 in Rom: Bernd Cullmann (links) und seine Staffel-Kameraden, so auch Armin Harry (2. von rechts), bewunden die Goldmedaille. Bei Olympia in London werden wieder Erinnerungen wach, weiß der Idar-Obersteiner.

Kreis Birkenfeld – Nach dem heutigen Startschuss für Olympia in London fiebert ein im Kreis Birkenfeld und weit darüber hinaus bekanntes Duo ganz besonders vor dem TV mit: Die frühere Top-Triathletin Joelle Franzmann und unser bislang einziger Goldmedaillengewinner im Landkreis, Bernd Cullmann. Der Edelsteinschleifer, mittlerweile 72 Jahre alt (in seinem Fall wohl eher jung), erwartet heute Besuch. Das ZDF dreht einen Film über den Idar-Obersteiner, der 1960 bei den olympischen Spielen in Rom Gold bei der 100-Meter-Staffel gemeinsam mit Sprinter-Star Armin Hary, Walter Mahlendorf und Martin Lauer holte. Der Beitrag wird passend zum Finale der Männer-Sprint-Staffel (hoffentlich mit deutscher Beteiligung) gezeigt.

Im Oktober 2009 übergab Cullmann seine "Goldene" als Leihgabe an die Stadt. "Das ist gut so! Bei meiner Rückkehr bereiteten mir meine Heimatstadt und mein Verein, der TuS Tiefenstein, einen gigantischen Empfang. Daran denke ich gerne zurück." Weniger entspannt verlief einst die Olympia-Vorbereitung für Cullmann: Erst verletzte sich der damals 20-Jährige am Knie, dann plagten ihn Zahnschmerzen. Trotzdem qualifizierte sich der junge Mann, der für den ASV Köln startete, für die Spiele und durfte trotz Bedenken der Funktionäre auch im Endlauf in der Staffel mitsprinten.

Damals stellte Armin Hary klar: "Wenn der Bernd nicht im Finale läuft, laufe ich auch nicht." Es war der Beginn einer lebenslangen Freundschaft. Im Vorlauf war Cullmann als Startläufer wesentlich am Weltrekord der deutschen Staffel – 39,5 Sekunden – beteiligt gewesen. "Zu Armin habe ich noch heute immer wieder Kontakt. Wir haben die Tage telefoniert und ein bisschen über Olympia philosophiert."

Im Endlauf schoss der Idar-Obersteiner beherzt aus dem Block und übergab nach handgestoppten 10,3 Sekunden das Staffelholz an Hary. Der Rest der Geschichte ist Legende: Die Nerven hatten den US-Boys einen Streich gespielt, sie wurden wegen eines Wechselfehlers disqualifiziert. Für Cullmann und Kollegen erfüllte sich der Traum von der olympischen Goldmedaille. "Natürlich kommen da alle vier Jahre zu Olympia Gefühle und Erinnerungen hoch. Ich schaue mir die Wettkämpfe an, keine Frage. Vergleichen kann man das natürlich nicht: Heute ist alles anders. Aber: Sport hat immer noch einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft; die Begeisterung ist geblieben. Das freut mich. Was ich bedenklich finde: Kinder und Jugendliche müssen von guten Pädagogen zum Sport gebracht werden. Sie bewegen sich zu wenig, sind nicht motiviert genug. Das ist nicht gesund."

Ein Leben ohne Sport kann sich Cullmann nicht vorstellen: Zu seinen Hobbys gehört neben dem Kochen nach wie vor das Golfen. Eine Tour nach London hat er nicht geplant.

Die drei Stunden, wenn am Samstag, 4. August, von 9 bis 12 Uhr der olympische Triathlon der Frauen über den Bildschirm geht, will sich Joelle Franzmann unbedingt freihalten. Was nicht so einfach ist, wenn man neben einer Zweieinhalbjährigen noch eine Tochter von zehn Monaten zu versorgen hat. Als Hausfrau und Mutter lebt die 33-Jährige heute in Saarbrücken, wo sie früher auch trainierte. Vom Leistungssport hat sich die in Brücken bei Birkenfeld aufgewachsene Athletin schon im Jahre 2009 verabschiedet. (Mehr über Joelle Franzmanns derzeitiges Leben auf Seite 24.)

Manche werden da sicher neidisch: Christin Schnöbel, Krankenschwester im Klinikum Idar-Oberstein, ist in London live dabei. Sie berichtet via Facebook: "Wir fliegen am 31. August für fünf Tage nach London. Tickets haben wir für Volleyball am 1. August. Ich bin Kunstturnerin und wollte schon immer zu Olympia: wenn schon nicht als Teilnehmerin, dann halt als Zuschauer. Leider haben wir keine Karten mehr fürs Turnen bekommen Ich hoffe aber, dass wir im Olympia-Park beim Public Viewing etwas davon mitbekommen, was im Turnen so passiert."

