Zum Sonntags-Shopping in Idar-Oberstein gehört passender Rahmen

Die Wettervorhersage passt schon mal: Offenbar bleibt es regenfrei. Am 16. Oktober von 13 bis 18 Uhr steht in Idar-Oberstein der nächste verkaufsoffene Sonntag an. Wieder mit dabei: der Globus-Markt wie auch der Hammer-Fachmarkt auf der "grünen Wiese". In Tiefenstein hat der Netto-Markt geöffnet. Auch die Geschäfte in der Vollmersbachstraße sind mit im Boot.

Foto: Hosser (Archiv)

Viele Händler locken mit attraktiven Angeboten und Rabatten. Am letzten verkaufsoffenen Sonntag für dieses Jahr können sich Geschäfte im gesamten Stadtgebiet beteiligen. Die Einzelhändler in den beiden Fußgängerzonen haben ein umfangreiches Rahmenprogramm für die Besucher vorbereitet. Und die sollen bummeln, Spaß haben, Kaffee trinken, shoppen, wünscht sich Jörg Wagner, Chef der IG Idar-Oberstein. Das Angebot sei attraktiv, das Spektrum breit gefächert. "In Oberstein fehlt halt der Müller-Markt. Das kann man nicht wegdiskutieren oder sich schönreden. Aber es ist ja Besserung in Sicht: Woolworth öffnet wohl am 22. November in der früheren Müller-Filiale. Auch mit Blick aufs Hertie-Haus soll ja schon bald das Konzept vorgestellt werden. Dazu kommen noch weitere Ansätze in der Fußgängerzone wie die neue Genossenschaft. Insofern bin ich optimistisch für die Zukunft und sehe diesen verkaufsoffenen Sonntag eher als eine Art Übergang an." Dennoch: "Wer seiner Stadt etwas Gutes tun möchte, sollte am Sonntag mit am Start sein."

In Idar wird es auf dem Schleiferplatz einen zusätzlichen Edelsteinmarkt geben. Dort können sich die Besucher über die neusten Schmucktrends informieren und sicher auch schon das ein oder andere Weihnachtsgeschenk erstehen. Außerdem werden sie von Schleifern in traditioneller Arbeitskleidung mit kleinen Präsenten erfreut. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Band Kick Back, die von 13.30 bis 16.30 Jazz und Blues spielt.

Am Maler-Wild-Platz findet ein kleiner Bauernmarkt statt, bei dem Obst, Gemüse, Blumen und Dekoratives angeboten werden. Ein Stückchen weiter steht in der oberen Fußgängerzone ein Hüpfburg für die kleinen Marktbesucher bereit. Wenn das Wetter mitspielt, werden auch einige Schlepperfreunde mit ihren Fahrzeugen in die Fußgängerzone einfahren. Für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls gesorgt. Unter anderem hält der Voltigierverein eine reichhaltige Kuchentheke bereit, das "Wok"-Restaurant spendiert sogar jedem 50. Gast ein Essen nach Wahl. In der Obersteiner Fußgängerzone steht vor allem das Kulinarische im Vordergrund. Wer schon immer einmal wissen wollte, wie Käse gemacht wird, kann sich dies am verkaufsoffenen Sonntag vorführen lassen. Da zum Käse auch der passende Wein gehört, ist der Winzer Anheuser aus Bad Kreuznach mit einem Weinstand dabei. Angesagtes Streetfood gibt es bei den Kirner Brettpiraten, die mit ihrem Foodtruck und Hamburgern teilnehmen. Für die kleinen Besucher steht ein Kinderkarussell bereit. Auf dem Obersteiner Marktplatz veranstaltet der Gastronomiebetrieb Marquis ein kleines Oktoberfest mit den typischen Getränken und Gerichten sowie Musik der Band Frühschicht.

Von unserer Redakteurin Vera Müller