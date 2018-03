Zirkusprojekt: Kinder können sich ausprobieren

Im Rahmen des Sommerferienprogramms bietet das Stadtjugendamt Idar-Oberstein auch in diesem Jahr wieder eine Ferienaktion an. Dabei weht erneut Zirkusluft durch den Tiefensteiner Staden, denn aufgrund des großen Erfolges im letzten Sommer veranstaltet das Jugendamt dort gemeinsam mit dem Circus ZappZarap von Montag bis Samstag, 23. bis 28. Juli, noch einmal ein spannendes Zirkusprojekt. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Wie hier beim Kugellaufen können sich die Kinder auch in diesem Jahr wieder in den verschiedensten Zirkusgenres ausprobieren.

Foto: Stadtverwaltung

Im vergangenen Jahr bereiteten die Zirkuspädagogen Kindern und Jugendlichen eine unvergessliche Zirkuswoche im Staden, in der nicht nur die Kinder Manegenluft schnuppern durften. Und das natürlich mit standesgemäßem Zirkuszelt auf der Freizeitwiese. Gemeinsam mit ihren Teamern trainierten die Kinder in verschiedenen Genres für ihre eigene Show am Ende der Freizeit. Sie begeisterten ihr Publikum und zeigten Talent.

So soll es auch in diesem Jahr sein. In der Projektwoche werden unter dem Motto „Kannst du nicht, war gestern” spannende und vielseitige Workshops angeboten. Die Teilnehmer lernen Neues kennen, erfahren ihre Grenzen und wie sie diese überwinden.

Jedes Zirkusgenre spricht dabei andere Bereiche von Körper und Persönlichkeit an. Das Balancieren auf Einrad oder Laufkugel fördert das Gleichgewichtsgefühl und kann Anlass sein, den eigenen Körper neu zu erleben. Über das Schauspielen als Clown oder Zauberer können Persönlichkeitsanteile entdeckt und entwickelt werden. Beim Feuerschlucken oder dem Gang über das Nagelbrett werden Ängste überwunden und neue Perspektiven eröffnet. Vor fremdes Publikum und die eigenen Eltern zu treten, einen Trick vorzuführen und Applaus zu bekommen, stärkt das Selbstbewusstsein. Denn natürlich werden die im Zirkusprojekt erarbeiteten Fähigkeiten auch präsentiert und zwar bei einer Aufführung für die Angehörigen am Freitag, 27. Juli, und in einer öffentlichen Zirkusvorstellung am Samstag, 28. Juli.

Der Ferienzirkus richtet sich an Kinder und Jugendliche von sechs bis zwölf Jahren. Das ganztägige Projekt inklusive Mittagsverpflegung soll insbesondere berufstätigen und alleinerziehenden Eltern die Möglichkeit bieten, ein attraktives Ferienprogramm mit qualifizierter pädagogischer Betreuung für ihre Kinder in Anspruch zu nehmen. Denn viele Eltern sind gerade in den Sommermonaten auf qualifizierte Ganztagsangebote angewiesen. Und die Kinder können sich auf eine Woche voller neuer Erfahrungen, jede Menge Spaß und Nervenkitzel in der Manege freuen. Das komplette Sommerferienprogramm „Wohin mit den Ferien?“ wird wie gewohnt Mitte Mai erscheinen.