So ein Unwetter hat der Landkreis Birkenfeld noch nicht gesehen. Die technische Einsatzleitung des Kreises gibt am Montagmorgen einen ersten Überblick über die Unwetterlage: Über 360 überflutete Häuser und vollgelaufene Keller, darunter ein Altenheim, Firmen- und Verwaltungsgebäude, mindestens 50 zerstörte Autos, ein Wohngebäude der Kreuznacher Diakonie und ein Campingplatz mussten evakuiert werden. Erst bei Tageslicht wird die Bilanz der Wasserfluten so richtig deutlich – auch für die betroffenen Menschen.

Im Einsatz waren - zum Teil die ganze Nacht hindurch und am Montagmorgen - rund 600 Kräfte von Feuerwehren auch aus dem Landkreis Bad Kreuznach und dem Rhein-Hunsrück-Kreis, Rettungsdienst, ... Im Einsatz waren - zum Teil die ganze Nacht hindurch und am Montagmorgen - rund 600 Kräfte von Feuerwehren auch aus dem Landkreis Bad Kreuznach und dem Rhein-Hunsrück-Kreis, Rettungsdienst, ...

Lesezeit für diesen Artikel (1225 Wörter): 5 Minuten, 19 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.