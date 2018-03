Wo Ritter und edleFräulein scherzten

Es wurde gefeilscht, geschmiedet, gezecht, gefressen, gespielt, getanzt und gekämpft: 100 Händler und 80 Teilnehmer des Ritterlagers lebten wie im tiefsten Mittelalter. Zum zwölften Mal wurde das mittelalterliche Spektaculum im Naturwildpark nahe Fresenacum veranstaltet.

Für einige Silberstücke hat sich Edelmann Heinrich von Diebach (links) die Sklavinnen Elina von Hachenburg, Hannah und Lea gekauft. Foto: Frank Faber

Von unserem Mitarbeiter Frank Faber

"Ich bin sehr angetan vom kompletten Angebot", lobte Besucher Valentin Schmitt aus Bad Dürkheim. Ihn beeindruckte die Kombination von Erlebnisprogramm und mittelalterlichen Marktflair. "Es sind mehr als 100 Händler vertreten. In den letzten Jahren ist alles größer geworden", sagte Veranstalter Matthias Broszeit. Dafür sei das natürliche Ambiente ausschlaggebend.

Die Händler boten alles feil, was ein Mittelalter-Liebhaber benötigt. Waffen, Silberschmuck, Kleider, Schuhe und natürlich Trinkhörner. An Speis und Trank wie Met, Bettlerfladen oder Landsknechtwurst fehlte es nicht. So ganz nebenbei konnte sich jeder Besucher in den mittelalterlichen Sportarten Bogenschießen, Axt- und Speerwerfen üben.

Oder gar eine Zeitreise antreten: Wir schreiben das Jahr 1250. Die nachfolgenden beschriebenen Szenen stehen in keinem Geschichtsbuch, sondern könnten sich damals auf dem Markt in Fresenacum, wie Freisen hieß, so zugetragen haben.

"Seht her ihr Leut, ich hab Weibs- und Kindervolk für euch zum Verkauf", schreit der ruppige Sklavenhändler, Markgraf Robert von Valmont zu Metz. Nacheinander führen seine brutalen Sergeanten die angekettete menschliche Ware vor. "Schaut her, gute Zähne und eine gesunde Statur", weist der Markgraf auf die Qualitätsmerkmale seiner Sklaven hin. Heinrich von Dernbach erwirbt für vier Silberstücke eine Frau und nimmt obendrein noch zwei Waisenkinder mit. Die Sklaven, die im Bestand des Markgrafen zurückbleiben, werden daraufhin von den Gardisten ausgepeitscht. Schockiert darüber ist Erik der Leiermann. "Ich will hier nur Musik machen. Vielleicht bekomme ich dafür Speis und Trank und eine Herberge", hofft der Musikant. Derjenige, der ihm dazu verhelfen kann, ist Kalibo. Eigentlich ist er Zauberer und Gaukler. Doch seit die 2000 Akteure hier lagern, ist Kalibo der Zeremonienmeister und Herold.

"Hier in Fresenacum ist mit der größte Markt weit und breit", berichtet Kalibo. Ab dem Jahre 500 bis zum Jahre 1500 sei alles vertreten, wenn auch nicht alles authentisch und wissenschaftlich belegt sei. "Das dunkle Mittelalter ist eine ganz raue Zeit", erzählt er. Zweimal pro Tag tobt die Schlacht um Burg Kimbelstein.

Schwerthändler Nordmann Torgrim Wogenwolf lacht sich ins Fäustchen. Für 145 Silberstücke hat er einem Gefolgsmann des Grafen Heinrich von Kirkel eine Hieb- und Stichwaffe mit zweischneidiger Klinge verkauft. "Das bringt mir einen Gutshof, Rinder und Leibeigene ein", rechnet der raffsüchtige Schwerthändler vor. Zwei Mönche des Templerordens sind bis an die Zähne bewaffnet. Die frommen Brüder im Waffenrock zählen zum ersten Ritterorden, der während der Kreuzzüge eine militärische Eliteeinheit bildet. In den Abendstunden ist das Gerassel mit Schwert und Säbel verstummt, alles Machtgehabe spielt keine Rolle mehr, nur noch die gefüllten Trinkhörner prallen aneinander.

Drei bildschöne, orientalische Berberfrauen tanzen bauchfrei vor der Taverne, Spielleute erfreuen die Besucher mit den Klängen ihrer Instrumente und Minnesänger präsentieren Liedgut. "Das hat was von einer Stimmung in einem Ferienlager", beschreibt Kalibo, der dazu alle Akteure zusammengetrommelt hat. Erst weit nach der Feuershow suchen die Rittersleut ihr Nachtlager auf.