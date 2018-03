Windkraftgegner beantragen Bürgerentscheid

Einstimmig hat der Ortsgemeinderat Hellertshausen beschlossen, den Pachtvertrag mit der AÖR für die Windenergieflächen zu unterschreiben – und dies, obwohl dem Gremium seit mindestens zwei Jahren bekannt sein müsste, dass die Mehrheit in der Gemeinde gegen die Errichtung von Windkraftanlagen (WKA) im Vierherrenwald ist. Bereits 2015 wurden Unterschriften gegen die Errichtung von Windrädern im Idarwald gesammelt.

Diese Fotomontage zeigt, wie sich die Aussicht westlich von Hellertshausen und Hottenbach durch die beantragten Windräder ändern könnte. Die Pachtverträge für die benötigten Flächen sind bereits unterschrieben. Und genau das sorgt für Verdruss im Dorf. Fotomontage: BI „Windkraftfreier Idarwald“

Eine deutliche Mehrheit der Hellertshausener hatte damals unterschrieben. Versuche, den Ortsgemeinderat in dieser wichtigen Angelegenheit zu einem Bürgerentscheid zu bewegen, sind gescheitert. Die Mandatsträger argumentierten damals, sie seien durch die Wahl dazu legitimiert, Entscheidungen ohne Einbindung der Gemeinde zu fällen. Nach Ansicht zahlreicher Bürger indes handelt es sich bei diesem Unterfangen – es ist geplant, insgesamt fünf Windräder zu bauen – eben nicht um eine Lappalie, sondern um einen gravierenden Eingriff in das unmittelbare Lebensumfeld. Die negativen Auswirkungen auf Mensch und Natur wurden bei einer Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative „Windkraftfreier Idarwald“ im November in Bruchweiler ausführlich erläutert. Daher haben Bürger aus Hellertshausen nun beschlossen, den getroffenen Gemeinderatsbeschluss nicht zu akzeptieren.

Zwei Tage vor Silvester – also nur elf Tage nach diesem Beschluss – haben Daniela Reinshagen und Frank Jürgens als Vertretungsberechtigte bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhaunen ein Bürgerbegehren gemäß Paragraf 17a der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz eingereicht. Mit diesem Begehren wird ein Bürgerentscheid mit folgender Fragestellung beantragt: „Sind Sie dafür, dass der Gemeinderatsbeschluss vom 18. Dezember 2017 zur Unterzeichnung des Pachtvertrages für die Windenergieflächen mit der AÖR aufgehoben wird?“

Ortsbürgermeister Piontek hat den Pachtvertrag bereits unterschrieben

Das Problem bei dieser Thematik ist: Der betreffende Pachtvertrag ist bereits von beiden Parteien unterschrieben worden. „Deshalb prüfen wir derzeit, ob der Antrag auf einen Bürgerentscheid überhaupt zugelassen werden kann“, sagt Wolfgang Petry, Büroleiter der VG-Verwaltung Rhaunen. Ortsbürgermeister und Ortsgemeinderat sollen bereits „in einigen Tagen“ über den Ausgang der Prüfung Bescheid bekommen. Petry geht davon aus, dass zunächst Kontakt zu den Vertretern der Antragsteller aufgenommen werden soll.

Karl-August Piontek, Hellertshausens Ortsbürgermeister, verteidigt das Vorgehen des Rates wie auch sein eigenes, als er einen Tag nach dem Ratsbeschluss den betreffenden Vertrag unterschrieben hat. „Wir sind schließlich von den Bürgern gewählt worden. Ich kann ja nicht nach jeder Ratsentscheidung durch das Dorf laufen und fragen, wer damit einverstanden ist und wer nicht.“

Mahnpfähle gegen Windräder in vielen Vorgärten nicht zu übersehen

Das Bürgerbegehren wurde bereits von mehr als 50 Prozent der Wahlberechtigten unterschrieben, obwohl schon 9 Prozent rechtlich ausreichend gewesen wären. Bewegt man sich dieser Tage durch die Straßen von Hellertshausen, sind die in zahlreichen Vorgärten eingeschlagenen, orange lackierten Mahnpfähle gegen die Windräder im Idarwald nicht zu übersehen. Sie sind ein Zeichen dafür, dass man nicht mit den Windkraftplänen im Idarwald einverstanden ist.

BI-Sprecher Reiner Bleisinger findet es „schade, dass das Jahr 2017 mit einer Eskalation endet“. Spätestens nach der Informationsveranstaltung in Bruchweiler mit mehr als 250 Besuchern hätte den Mandatsträgern klar sein müssen, dass das Thema „Windräder im Idarwald“ sehr viele Bürger bewegt und dass sie über die Pläne informiert sein möchten. „Die Hoffnung, dass es danach eine Bürgerversammlung und einen Einstieg in einen konstruktiven Dialog innerhalb der Gemeinde geben wird, erfüllte sich leider nicht“, bedauert Bleisinger. Die Chance, die Bürger von den zu erwartenden Vorteilen zu überzeugen, sei nicht genutzt worden. Er wünscht sich, dass beide Parteien konstruktiv und besonnen mit dem Ergebnis des Bürgerentscheides umgehen werden. Abschließend können sich die BI-Mitglieder dem Neujahrswunsch von VG-Bürgermeister Georg Dräger nur anschließen, der sagte: „Zusammenkunft ist ein Anfang – Zusammenhalt ist ein Fortschritt – Zusammenarbeit ist der Erfolg.“ Andreas Nitsch