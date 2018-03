Will niemand Edelsteinkönigin werden?

Die Suche nach dem Gesicht der Edelsteinstraße – der Deutschen Edelsteinkönigin – läuft derzeit auf Hochtouren: und gestaltet sich wider Erwarten schwierig... Konkrete Bewerbungen gibt es noch nicht, obwohl auf allen Kanälen und vor allem zeitgemäß geworben wird.

Katrin Weißensee beherrscht eine seltene Kunst und verzauberte mit ihrer Sandmalerei bereits unzählige Zuschauer weltweit. Beim Krönungsabend am 5. August ist sie im Idar-Obersteiner Stadttheater zu Gast.

Herrstein – Die Suche nach dem Gesicht der Edelsteinstraße – der Deutschen Edelsteinkönigin – läuft derzeit auf Hochtouren: und gestaltet sich wider Erwarten schwierig... Konkrete Bewerbungen gibt es noch nicht, obwohl auf allen Kanälen und vor allem zeitgemäß geworben wird.

Der Förderverein und die Tourist-Info Herrstein sind auf Facebook, im sozialen Netzwerk „Wer kennt wen“ aktiv. In Schulen, in Fitness-Studio etc. wurden moderne Flyer ausgelegt, die pfiffig und ansprechend gestaltet sind. Via Casting (nicht im oftmals boshaften DSDS-Dieter-Bohlen-Stil!) soll die neue Queen gefunden werden: was nicht möglich ist, wenn sich keine junge Frau zwischen 18 und 27 Jahren bewirbt... Mit im Boot sind neben der NZ auch RPR 1 und SAT 1. Viele Hebel wurden in Bewegung gesetzt, um die Repräsentantin der Edelsteinregion zu finden. Noch bis zum 15. April können sich Interessentinnen beim Förderverein Deutsche Edelsteinstraße bewerben. Das Programm für den Krönungsabend am 5. August steht indes.

