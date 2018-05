Der April 2018 geht deutschlandweit als der wärmste April seit dem Beginn kontinuierlicher Messungen in die Statistik ein. Auch in unserer Region übertraf der Monat mit einer mittleren Temperatur von 11,7 Grad das langjährige Mittel der Jahre 1981 bis 2010 um 3 Grad. Der Ostersonntag zu Beginn des Monats war als kältester Monatstag mit nur 8,3 Grad noch kühl. Nur zwei Tage später kletterten die Temperaturen aber schon über die 15-Grad-Marke. Nach einem Rückgang der Temperaturen und dem Tiefstwert des Monats von minus 2,1 Grad in der Nacht auf den 6. April wurde es am 7. und 8. April bei viel Sonnenschein mit Höchstwerten von 22,5 und 22,3 Grad aber frühsommerlich warm. In der zweiten Dekade war es unter dem Einfluss von Tiefdruckgebieten zunächst wechselhafter. Die Temperaturen pendelten zwischen 13 und 19 Grad. Nach der Monatsmitte stellte sich schließlich dank Hoch „Norbert“ überwiegend sonniges und warmes Wetter ein. Dabei wurden sogar vier Sommertage mit Temperaturen über 25 Grad verzeichnet. Am wärmsten war es mit 26,6 Grad am 20. April.

Im letzten Monatsdrittel gingen die Temperaturen dann zunächst wieder zurück. Mit Höchstwerten zwischen 14 und 21 Grad blieb es aber bis zum Monatsende recht mild. Regen fiel weiterhin nur in ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.