Werzbach: Dorf der schönen Pfade

Niederwörresbach – Der echte "Werzbacher" liebt sein Dorf und lässt das gerne alle Auswärtigen wissen – notfalls auch bei 29 Grad im Schatten: Dass dem so ist, bewiesen am Donnerstag rund 50 "Kässchmierlecker", die nach dem NZ-Sommerspaziergang zum Austausch bei Snacks und Getränken in die nicht gerade kühle Gemeindehalle kamen. Mit einem herzlichen Dankeschön für die große Beteiligung am Auftakt der Veranstaltungsreihe wurden sie von Vera Müller begrüßt, die als Redakteurin der Nahe-Zeitung seit 1988 vornehmlich für die Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen zuständig ist.

Darauf ist jeder Werzbacher stolz: Der kürzlich eingeweihte Kupfer-Jaspis-Pfad, hier der Einstieg an der Brücke über den Fischbach, wurde vom Deutschen Wanderinstitut mit 84 Punkten bewertet und gehört wie der Mittelalterpfad bei Herrstein zu den Top-12-Wanderwegen in Deutschland. Foto: Hosser

Von unserem Reporter Michael Fenstermacher

Niederwörresbach – Der echte "Werzbacher" liebt sein Dorf und lässt das gerne alle Auswärtigen wissen – notfalls auch bei 29 Grad im Schatten: Dass dem so ist, bewiesen am Donnerstag rund 50 "Kässchmierlecker", die nach dem NZ-Sommerspaziergang zum Austausch bei Snacks und Getränken in die nicht gerade kühle Gemeindehalle kamen. Mit einem herzlichen Dankeschön für die große Beteiligung am Auftakt der Veranstaltungsreihe wurden sie von Vera Müller begrüßt, die als Redakteurin der Nahe-Zeitung seit 1988 vornehmlich für die Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen zuständig ist. "Ich glaube, dass Niederwörresbach zu den aktiven und lebendigen Dörfern gehört, denen vor der Zukunft nicht bange sein muss", betonte sie.

Was die Werzbacher alles unternehmen, um ihr Dorf für Einheimische und potenzielle Neubürger attraktiv zu halten, vermittelten Ortsbürgermeister Arnold Weinz und seine Mitstreiter zuvor beim Spaziergang durch den fast 900 Einwohner zählenden Ort. Trotz der drückenden Hitze beteiligten sich daran rund 20 interessierte Bürger. Am Fischbach entlang ging es zunächst zu einem mit einem mit einem Schotterpfad erschlossenem Feuchtbiotop am Rande des Parkplatzes der Gemeindehalle.

Drei Teiche direkt neben dem Fließgewässer beherbergen eine reiche Pflanzenwelt, allerlei Insekten, Erd- und Kreuzkröten sowie Ringelnattern. "Ein paar Schlangen sehe ich eigentlich immer, wenn ich herkomme, aber wir waren ihnen wohl zu laut", erzählt Günter Burkhard, der ehrenamtlich die Pflege der Teiche koordiniert. Laut "OB" Weinz wird das mit einer Infotafel ausgestattete Biotop außerdem gerne vom Kindergarten zur Erkundung der Natur mit den älteren Kindern genutzt.

Direkt neben den Teichen markiert ein Torbogen am Parkplatz den Einstieg zum Kupfer-Jaspis-Pfad, der jüngst eingeweihten und mit einem Spitzenwert von 84 Punkten zertifizierten Traumschleife. Ein positiver Effekt auf die Gastronomie ist bereits zu verzeichnen, wie Arnold Weinz berichtet. So habe das italienische Restaurant in der Gemeindehalle seit Kurzem samstags ganztägig geöffnet. "Auf dem Parkplatz stehen fast jeden Tag Autos von Wanderern aus dem Saarland oder von noch weiter weg", erzählt ein Werzbacher.

Am Ende des Stichwegs zur Hauptstraße verlassen wir den Pfad wieder und wenden uns dem Dorfplatz mit dem Denkmal des Kässchmierleckers zu, mit dem die Nirderwörresbacher an ihren früheren, von den Einwohnern der Nachbardörfer verliehenen Spottnamen erinnern. "Unter dem Dach des Pavillons wollen wir bald eine offene Bibliothek einrichten", berichtet der Ortschef. Auf vormals verbotenen Pfaden geht es von hier aus weiter, denn den hinter dem Dorfplatz gelegenen Häusern fehlte bislang eine öffentliche Zuwegung, wie Dietmar Petry von der Abteilung für Landesentwicklung und Bodenordnung erklärt.

Geändert werden konnte dies durch die Flurbereinigung und den Ankauf eines Grundstücks durch die Ortsgemeinde. Besonders Albert Schirner und seine Familie sind froh, jetzt ihr Grundstück erreichen zu können, ohne auf das Notwegerecht angewiesen zu sein. Überhaupt nutzt Niederwörresbach unter dem Motto "Grün durch Flurbereinigung" konsequent die Chancen des vom Land aufgelegten Programms. Durch den Ausbau alter Pfade schafft die Gemeinde derzeit die Möglichkeit, den gesamten Altort vom Friedhof bis zum Ende der Hohlstraße zu durchqueren, ohne ein einziges Mal einem Auto ausweichen zu müssen. "Das macht Sinn, weil es aufgrund der historischen Bauweise an vielen Stellen nur sehr schmale oder aber gar keine Fußgängerwege gibt", meint der Ortschef.

Verschönert werden soll der noch namenlose Pfad durch den Ortskern an vielen Stellen durch grüne Inseln, auf denen Ruhebänke Ältere zu einer Rast und Spielgeräte Kinder zur Aktivität einladen. Zur sicheren Überquerung der Straße "In der Gass" ist eine Verkehrsberuhigung mit Kopfsteinpflaster vorgesehen, wie Günter Heidrich vom Bauausschuss erläutert. Nur eine offizielle Einweihung ist noch nicht geplant: "Wir Werzbacher reden eben nicht so viel. Wir machen lieber", erklärt Arnold Weinz.