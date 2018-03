Wechsel an der Spitze der Arbeitsagentur

Bereits zu Beginn des Monats übernahm Joav Auerbach (44) den Vorsitz der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bad Kreuznach und trat damit die Nachfolge von Karl-Ernst Starfeld an, der nach nur drei Jahren zurück zur Arbeitsagentur Neuwied wechselte.

Foto: Honorarfrei

Auerbach ist von Hause aus Jurist. Sein Studium absolvierte er in Trier. Seit 1997 ist er bei der Bundesagentur für Arbeit und hat dort verschiedene Tätigkeiten wahrgenommen: im Personalbereich der Regionaldirektion Baden-Württemberg, als Abteilungsleiter der Arbeitsvermittlung und Berufsberatung in der Agentur Tauberbischofsheim, als Geschäftsführer Finanzen in Freiburg, als Finanzcontroller in der Zentrale sowie als persönlicher Referent des Vorstandsvorsitzenden Weise. Während seiner zuletzt ausgeübten Tätigkeit im Beteiligungsmanagement der Zentrale der Bundesagentur arbeitete er an der Verbesserung der Geschäftsprozesse in den Jobcentern.

In Bezug auf die Jobcenter in Bad Kreuznach, Birkenfeld und Simmern möchte Auerbach auf den bereits vorhandenen Strukturen vor Ort, insbesondere in der Zusammenarbeit mit den kommunalen Partnern der Region, aufbauen. Es ist ihm sehr wichtig, die kommunalen und regionalen Besonderheiten zu berücksichtigen. Dazu gehört für ihn aber auch die Aufgabe, den regionalen Arbeitsmarkt durch die Dienstleistungen der Agentur positiv zu beeinflussen. Dies beinhaltet viele Handlungsfelder, sei es, das Arbeitskräfteangebot für die heimische Wirtschaft zu stärken oder die Bürger, die auf die Hilfe der Arbeitsagentur angewiesen sind, individuell und gezielt zu unterstützen.

Weitere Schwerpunkte seiner künftigen Arbeit sieht Auerbach in der Aufgabe, im Rahmen von Organisationsveränderungen die Agentur weiter fit für die Zukunft zu machen. Neben der Eingliederung der Geschäftsstelle Boppard in den Agenturbezirk, die zum Oktober umgesetzt wird, gehört die Einführung einer elektronischen Akte dazu: Zukünftig werden keine Papierakten mehr geführt, die Mitarbeiter können dann unabhängig vom Standort auf Dokumente zugreifen, wodurch sich Auskünfte schneller erteilen lassen und der Transport sowie die Lagerung von Akten wegfallen.

Auerbach ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Fürth, zurzeit allerdings nur an den Wochenenden. Von Montag bis Freitag lebt und arbeitet er in Bad Kreuznach. Als passionierter Langstreckenläufer wird er es sich nicht nehmen lassen, die Nahestadt und ihre Umgebung auch auf sportliche Art und Weise zu erkunden. red