Wassergall: Schrauben gelöst, Pfosten entfernt

Ein Pfosten einer Verkehrseinrichtung an der gesperrten Durchfahrtsstraße Wassergall wurde zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen entwendet. Demnach wurden zunächst die vier Halteschrauben am Boden des Pfostens, der der Arretierung einer seitlich schwenkbaren Schranke dient, gelöst und dann der Pfosten entwendet.

In der Straße „Am Rilchenberg“ ereignete sich am Freitagmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 40-jährige Fahrer eines Räumfahrzeugs habe gegen 6.40 Uhr den neben der Straße befindlichen Gehweg von Schnee und Eis befreien wollen, als sich zwei entgegenkommende Pkw näherten. Das Räumfahrzeug sei auf die Straße geraten, so die Auskunft der Polizei. Das erste Auto konnte im letzten Moment zwar noch ausweichen. Dem nachfolgenden Pkw war das nicht mehr möglich. Es kam zum frontalen Zusammenstoß des Pkw mit dem Räumfahrzeug, wobei die beiden beteiligten Fahrer leichte Verletzungen erlitten.

Am Freitagnachmittag kontrollierte die Polizei an der B 422 vor der Ortseinfahrt Tiefenstein den Verkehr. In der Tempo-70-Zone wurde die Geschwindigkeit der aus Richtung Kirschweiler kommenden Fahrzeuge überwacht. Bei drei Verstößen wurden Verwarnungsgelder erhoben. Gegen zwei Fahrer musste eine Anzeige wegen überhöhter Geschwindigkeit vorgelegt werden.

In der Nacht zum Samstag wurde in der Hauptstraße eine als Werbeträger fungierende Satellitenschüssel gewaltsam verbogen. Zudem wurde an einem in der Straße Heidensteil abgestellten Pkw-Anhänger am Samstag eine Beschädigung festgestellt.

Hinweise an die Polizei, Tel. 06781/5610