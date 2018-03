Wassergall: OB Frühauf wehrt sich gegen Vorwürfe der Bürgerinitiative

Oberbürgermeister Frank Frühauf bezieht Stellung zu den Aussagen der Bürgerinitiative „Offene Wassergall“ im Bericht „Bürger kämpfen weiter für die Freigabe“ (NZ vom 3. Januar) und im Leserbrief des BI-Sprechers Joachim Elfner („Nie als grotesk bezeichnet“, NZ vom 4. Januar).

Während der starken Schneefälle Ende des Jahre wäre die Schranke an der Wassergall auch für Rettungsdienste oder Kinderwagen nicht passierbar gewesen, weil die Schneemassen einfach mitten auf der Straße aufgetürmt wurden, kritisiert die BI auf ihrer Facebook-Seite.

Foto: privat

Frühauf schreibt: „Obwohl wir uns in einem laufenden Gerichtsverfahren befinden, sehe ich mich im Hinblick auf die einseitige Darstellung der derzeitigen Sach- und Rechtslage ... veranlasst, hierzu eine klarstellende Stellungnahme abzugeben. Zu dem von der BI geforderten Einlenken im laufenden Feststellungsverfahren stellt sich aus meiner Sicht die Frage, wie sich die BI dies vorstellt. Die Klage wurde auf Initiative eines Mitglieds der BI angestrengt, und die Stadt hat hier die Position der Beklagten inne. Diesen nun vorliegenden ,Stellungswechsel' der beteiligten Parteien im laufenden Gerichtsverfahren hat die BI eigenverantwortlich so gewählt, indem sie neben der Ortsgemeinde Hintertiefenbach auch die Stadt verklagt hat. Ich möchte trotzdem versichern, dass die Stadt im laufenden Verfahren in Absprache mit ihrem Verfahrensbevollmächtigten äußerst sensibel und umsichtig agieren wird – dies vor allem vor dem Hintergrund, dass wir in den vorangegangenen Gerichtsverfahren Seite an Seite mit der BI für eine Öffnung der Wassergall eingetreten sind.“

In dem Zusammenhang legt Frühauf „größten Wert auf die Feststellung, dass die Stadt weder der BI noch dem Gericht Unterlagen vorenthält. Diesen Vorwurf weise ich entschieden zurück, da er jeglicher Grundlage entbehrt.“ Vielmehr seien die Beschlüsse des Stadtrates, wenn es sich wie hier um Bauleitpläne oder andere Punkte aus öffentlichen Sitzungen handele, jedermann und jederzeit zugänglich. Daraus sei klar ersichtlich: „Der ursprüngliche Bebauungsplan für das Gebiet ,Auf Haderstichsborr' aus den 1960er- Jahren, der durch die Ortsgemeinde Regulshausen aufgestellt wurde, hat eindeutig ein Wochenendhausgebiet festgesetzt. Erst in der Neufassung des Bebauungsplans Re-6 ,Auf Haderstichsborr' aus dem Jahr 1998 – also nach der Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung des Fichtenhofes – wurde durch die Stadt hier ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt, um den ungeregelten Zustand in diesem Wochenendhausgebiet einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zuzuführen.

In der Begründung zu diesem B-Plan ist die Wassergall als Grüner-Plan-Weg bezeichnet. Diese Darstellung findet sich auch in der Begründung zum Bebauungsplan Re-8 ,An Kleintal', der 1997 zur Entwicklung der weiteren Neubauflächen im Stadtteil Regulshausen aufgestellt wurde, und ebenso im Bebauungsplan Re-7 ,Auf Höstchesflur' aus dem Jahr 1993.“ Frühauf unterstreicht: „In keinem dieser Bebauungspläne ist die Wassergall als überörtliche Erschließungsstraße für die neuen Wohnbauflächen vorgesehen.“ Vielmehr sei gerade mit dem Bebauungsplan Re-8 „An Kleintal“ „die – auch politische – Entscheidung“ getroffen worden, das Neubaugebiet über die neue Erschließungsstraße „An Kleintal“ und die K 35 ans Stadtgebiet anzubinden.

Zur derzeitigen verkehrlichen Situation im betroffenen Bereich stellt der OB Folgendes fest: „Die Stadt Idar-Oberstein beschränkt in keiner Weise das Befahren der Wassergall auf ihrer Gemarkung. Es wurde dort lediglich das Verkehrszeichen ,Sackgasse' aufgestellt, da das durchgängige Befahren durch eine an der Gemarkungsgrenze zu Hintertiefenbach platzierten Schranke verhindert wird. Selbst wenn die Stadt Idar-Oberstein – wie von der BI gefordert – den städtischen Teil der Wassergall als Straße widmen würde, wäre den Bürgern die Durchfahrt in Richtung K 34 verwehrt, da die Straße auch dann nach wie vor an der Gemarkungsgrenze zu Hintertiefenbach enden würde. Überaus fraglich ist zudem, ob eine sofortige Widmung im Hinblick auf den Straßenausbauzustand überhaupt umsetzbar wäre. Sofern das laufende Feststellungsverfahren aus Sicht der BI erfolgreich verläuft, wäre eine derartige, unzweifelhaft Kosten verursachende Widmung gar überflüssig. Insofern bleibt aus unserer Sicht der Ausgang des Verfahrens abzuwarten.“ sc