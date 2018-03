Warnung vor falschem Lotto-Service

Auch wenn Lotto in großen Lettern auf dem Briefkopf prangt: Dieser Brief kommt garantiert nicht von Lotto-Rheinland-Pfalz, sondern von einem als zwielichtig eingestuften Unternehmen, das sich Lotto-Service nennt. Absender ist die angebliche Zentrale Gewinnabwicklungsstelle in 49642 Lankum.

Idar-Oberstein – Auch wenn Lotto in großen Lettern auf dem Briefkopf prangt: Dieser Brief kommt garantiert nicht von Lotto-Rheinland-Pfalz, sondern von einem als zwielichtig eingestuften Unternehmen, das sich "Lotto-Service" nennt. Absender ist die angebliche "Zentrale Gewinnabwicklungsstelle" in 49642 Lankum.

Die 75-jährige Irene Becker aus Hochstetten-Dhaun hat einen Brief von besagtem Lotto-Service aus Lankum erhalten, der unter anderem mit dem Namen Karin Ludwig unterschrieben ist. 1500 Euro werden ihr als "potenzieller Gewinner" versprochen. Die Auszahlung des Gewinns soll, so heißt es in diesem Schreiben, im festlichen Rahmen mit freiem Frühstück und Mittagessen in der nahegelegenen Zweigstelle erfolgen. Eine genaue Ortsbezeichnung gibt es nicht. Irene Beckers Sohn Andreas aus Idar-Oberstein kam das Schreiben gleich verdächtig vor. Mit gutem Grund.

Lotto-Rheinland-Pfalz hat bereits auf die Briefflut Ende August mit einer Pressemitteilung reagiert, in der es heißt: Die "Lotto"-Geschäftsführer Hans-Peter Schössler und Herbert Laubach erklären: "Diese Werbeschreiben kommen weder von uns noch geben wir personenbezogene Daten an Dritte weiter. Im Gegenteil: ,Lotto Rheinland-Pfalz' geht mit den Daten seiner Kunden vertrauensvoll um und verarbeitet sie ausschließlich intern. Davon abgesehen bieten wir auch keine Busreisen zu Werbeverkaufsveranstaltungen an, sondern ausschließlich seriöse Glücksspiele in unseren, Lotto'-Annahmestellen. Für Briefe dieser Art", so die Geschäftsführer, "kann es eigentlich nur einen Aufbewahrungsort geben: den Papierkorb!"

Deutlich drückt es auch der Lahn-Dill-Kreis aus. Seit 2007 ist die Kreisverwaltung des mittelhessischen Kreises mit einer Warnliste online, auf der auch der Lotto-Service aus Lankum aufgeführt ist. "Nehmen Sie an den Fahrten, vor denen nachfolgend gewarnt wird nicht teil. Die versprochenen Gewinne oder Geschenke gibt es nicht. Sie laufen vielmehr Gefahr, von den oft sehr geschickt und verlogen vorgehenden Verkäufern abgezockt zu werden."

Die Verwaltung hat als Service für die Bürger auch gleich aufgelistet, woran man eine unseriöse Gewinnbenachrichtigung erkennen kann: Es wird ein Gewinn- bzw. Geschenke-Versprechen abgegeben, das mit einer Busfahrt ("Ausflugsfahrt", "Gewinnübergabefahrt") verknüpft ist und – bei dem in der Antwortkarte eine Postfachadresse angegeben ist. Wie im Falle von Lotto-Service das Postfach 1205 in Lankum.

"Das sind die typischen Merkmale einer höchst unseriösen Kaffeefahrt. Die Versprechungen werden dabei nie eingehalten. Vielmehr werden den Teilnehmern verlogen und trickreich heillos überteuerte Produkte angedreht. Oft handelt es sich um Produkte, die angeblich gut für die Gesundheit sein sollen, z. B. Nahrungsergänzungsmittel, die wie hochwirksame Medikamente ("Therapie", "Kur") angepriesen werden oder Magnetfeldmatten. Sie werden zum 30- bis 100-fachen des Einkaufspreises – so unsere Erfahrungswerte – an arglose und leicht manipulierbare ältere Leute verkauft", warnt die Verwaltung.

Andreas Becker aus Idar-Oberstein hat sich deshalb entschlossen, umgehend die Nahe-Zeitung zu informieren: "So können andere alte Menschen gewarnt werden, dass sie den dubiosen Gewinnversprechen nicht auf den Leim gehen." gav