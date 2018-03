Warmer Geldregen für den Kreis

Aus unserem Archiv

Kreis Birkenfeld/Berlin – Als eine von vier Förderregionen des Modellvorhabens LandZukunft erhielt der Landkreis Birkenfeld jetzt im Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin einen Zuweisungsbescheid über 1,8 Millionen Euro. Bei dessen Aushändigung an Landrat Dr. Matthias Schneider bekundete Ministerin Ilse Aigner, die "Unterstützung von Regionen, die besonders von Bevölkerungsrückgang oder einem Mangel an Fachkräften betroffen sind", sei ein "zentraler Bestandteil unserer Demografiestrategie".