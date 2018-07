Gut drei Meter hoch stand das Hochwasser auf dem Grundstück von Kornelia und Rolf Doll. Seit 37 Jahren leben sie in der historischen Waldmühle an der Hauptstraße mitten im Ort. Dass der Fischbach über die Ufer tritt, haben sie bereits viermal erlebt, „aber so etwas wie jetzt, das gab es noch nicht“, sagt Kornelia Doll. 1995 habe das Wasser einen Pegel von gut zwei Meter erreicht, doch nun – am 27. Mai – haben die Fluten das gesamte Erdgeschoss ihres Wohnhauses in ein einziges Trümmerfeld verwandelt. Das Ausmaß wird von Tag zu Tag größer, immer wieder neue Rückschläge zerren am ohnehin schon strapazierten Nervenkostüm, langsam macht sich bei den Dolls Resignation breit.

Am Tag, als das Wasser kommt, ist das Ehepaar in seiner Galerie Art Affect in Berschweiler bei Kirn. Eine Ausstellung mit Bernd Zeißler ist gerade erfolgreich eröffnet worden. Das ... Am Tag, als das Wasser kommt, ist das Ehepaar in seiner Galerie Art Affect in Berschweiler bei Kirn. Eine Ausstellung mit Bernd Zeißler ist gerade erfolgreich eröffnet worden. Das ...

Lesezeit für diesen Artikel (1015 Wörter): 4 Minuten, 24 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.