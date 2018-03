Vom Schleifer zum Tätowiererkein weiter Weg

Niederwörresbach – "Werzbach": das Dorf der Schleifer und Kässchmierlecker? Nicht nur... Seit einiger Zeit geht es hier auch um Kunst am Körper, die fast immer für die Ewigkeit konzipiert ist... Das Tattoo-Studio H15 in der Hohlstraße 15 öffnete am 11. Dezember 2010; zuvor war Sebastian Moser 20 Jahre als Edelsteingraveur im elterlichen Betrieb, der sich ebenfalls in Niederwörresbach befindet, tätig.

Sebastian Moser bei der Arbeit. Der 38-Jährige rät Interessierten, einfach mal in seinem Studio in Niederwörresbach vorbeizuschauen.

Foto: Hosser

Von unserer Redakteurin Vera Müller

Die Auftragslage im Hause Moser wurde schwächer, durch die Wirtschaftskrise fielen Kunden weg... Kreativ sein, umdenken: für Sebastian Moser kein Problem. Er fing an, Schmuck mit Blick auf die immer weiter wachsende Tattoo- Szene herzustellen. Seine Werke bot er dann in Tattoo-Studios in ganz Deutschland an. Auch im Internet knüpfte er Kontakte. Aus Kunden wurden Freunde, die ihm im Tattoo-Handwerk mit Rat und Tat zur Seite stehen. Er tätowierte zunächst in einem kleinem Nebenzimmer erst einmal nur Freunde und deren Bekannte. 2010 bot sich dann die Gelegenheit, in Niederwörresbach ein eigenes Studio zu eröffnen.

Anfangs war die Skepsis groß: ein Tattoo-Studio auf dem "flachen Land" einrichten? Doch die Hemmschwelle war schnell abgebaut. Mittlerweile zieht sich der Kundenkreis durch den gesamten Hunsrück. "Auch wenn jetzt nicht jeder Werzbacher mit einem Tattoo rum läuft, wurde mein Studio ins Dorfleben integriert", freut sich Moser.

Das Studio macht zudem immer wieder durch verschiedene Events auf sich aufmerksam. Moser ist ein origineller Typ, der selbst eine Menge Tattoos hat. Samstags findet regelmäßig eine besondere Aktion statt: "Tattoo to go" – Kunden können sich ohne Terminvergabe tätowieren lassen. Gastpiercer Patrick Cesar ist auch am Start.

Selbst Mama Edith, mittlerweile 60, trägt die Kunst des Sohnes am Körper: Sebastian hat ihr einen dezenten Schmetterling als Tattoo verpasst. Blumen, Namen, Sterne, aber auch Totenköpfe: Ein Motiv-Trend lässt sich zurzeit nicht erkennen. Gute Beratung, Hygiene: für Moser wichtige Bausteine seiner Arbeit. Eine Beobachtung macht der 38-Jährige: "Frauen sind weniger schmerzempfindlich. Sie haben zwar vorher Angst, aber dann sind sie sehr cool." Moser rät, einfach mal vorbeizuschauen: "Man muss sich ja nicht gleich tätowieren lassen."