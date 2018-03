Volltreffer gleich zur Premiere: Nachtzug in Rhaunen begeistert

Menschen stehen gebannt am Wegesrand in Rhaunen und warten gespannt auf den ersten Rhaunener Nachtumzug. Die Premiere war schaurig-schön, die Besucher kamen aus dem Staunen nicht heraus.

Rhaunen 2018 1 von 10 Bei den Fußgruppen landete die Biene-Maja-Gruppe auf dem ersten Platz. Foto: Günter Weinsheimer 2 von 10 "Es lebe der Sport"-Gruppe Foto: Günter Weinsheimer 3 von 10 Die Gymnastikgruppe aus Stipshausen brachte Farbe in den Zug. Foto: Günter Weinsheimer 4 von 10 Winter in seiner schönsten Form – aus Stipshausen. Foto: Günter Weinsheimer 5 von 10 Aerobic in Rhaunen Foto: Günter Weinsheimer 6 von 10 Regenbogenladies aus Schauren Foto: Günter Weinsheimer 7 von 10 Das Stipshausener Prinzenpaar Foto: Günter Weinsheimer 8 von 10 Der erste Nachtzug kam gut an. Foto: Günter Weinsheimer 9 von 10 Tischlein deck`dich! Ein tolles Motiv. Foto: Günter Weinsheimer » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

20 Wagen- und Fußgruppen mit insgesamt 201 Aktiven galt es zu bewundern. „Eine erfreuliche Zahl“, stellte Margit Wehle-Heich fest, die zum zehnköpfigen Organisationsteam der Interessengemeinschaft Fastnachtsumzug Rhaunen zählt. Sie versuchte fleißig, Zugplaketten an den Mann oder die Frau zu bringen. Wehle-Heich war überwältigt vom guten Besuch: Motivation zum Weitermachen.

„Es werden mehr als 500 Besucher gewesen sein, die in Rhaunen zu später Stunde ihren Spaß hatten. Und darauf lässt sich aufbauen“, sagte Margit Wehle-Heich. Über 50 Euro durften sich die Biene-Maja-Gruppe aus Gösenroth freuen. Auch der KTC Bundenbach wurde wegen seines schönen Wagens gewürdigt. „Ein Bauer ist, der raucht und trinkt, und trotzdem volle Leistung bringt“, lautete das Motto. Aber auch alle Fußgruppen ließen Ideen und Fantasie freien Lauf. Gelungen: deren illustre Beleuchtung, die in der dunkeln Nacht super zur Geltung kam.

Für Rainer Fuck, Beigeordneter der Ortsgemeinde Rhaunen, war es schon eine besondere Herausforderung, auch in Sachen Sicherheit. Und die wurde großgeschrieben, auch entlang der Strecke. Besonders in Nähe des Rathauses und an der Kreuzung bei der Adler-Apotheke waren die Wagenfahrer gefordert. Nach einer Stunde bildeten die fahrbaren Untersätze eine große Wagenburg auf dem Marktplatz und sorgten somit für ein mehrstündiges närrisches Treiben und Partylaune. Rainer Fuck hielt fest: „Wir waren eigentlich zu diesem Schritt der Neukonzeption gezwungen, nachdem der dienstägliche Fastnachtsumzug nur noch 50 Gäste interessierte. Ich denke, hier haben wir einen ersten Schritt zu einer Verbesserung getan. Der Nachtumzug in Rhaunen könnte zu einem festen Bestandteil des Dorflebens werden“.

„Das war ein unglaublich toller Nachtumzug in Rhaunen. Mir steht jetzt noch der Mund vom Staunen offen. Ein großes Dankeschön an die Organisatoren und alle Zugteilnehmer. Das war ein Event, das Rhaunen bereichert hat“, stellte der Rhaunener Apotheker Johannes Jaenicke, begeisterter Fastnachter, fest. Günter Weinsheimer