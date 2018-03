Vollsperrung in Heimbach ist vom Tisch

Aus unserem Archiv

Heimbach

Die Sanierung von zwei Brücken in Heimbach vor zwei Jahren ist den Bürgern noch in schlechter Erinnerung. Der Ort war quasi zweigeteilt, lange Umleitungen waren nötig – auch für Rettungsfahrzeuge. Bei der im Herbst anstehenden Kreuzungsneugestaltung in der Ortsmitte soll es entgegen ersten Überlegungen keine Vollsperrung geben. Dafür hat sich der Ortsbürgermeister eingesetzt.