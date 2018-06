Es ist nicht alles anders, aber einige Veränderungen gibt es doch beim Veitsrodter Prämienmarkt vom 6. bis zum 9. Juli. Grund hierfür ist die neue Markthalle, die beim Nationalparkfest feierlich eingeweiht wurde: Ein ganz anderes Bild wird sich den Besuchern bieten. Und mit Sicherheit ein sehr attraktives, ist nicht nur IVP-Chef Jürgen Schneider überzeugt. Vor der Markthalle wird ein gemütlicher Biergarten mit Bühne eingerichtet, das kleine IVP-Zelt gibt es nicht mehr. „Wir wollen diesen Bereich mit den herrlichen alten Eichen stärker nutzen und in den Fokus rücken“, erläutert Schneider. In der Halle selbst werden unter anderem Bands und Musikvereine je nach Wetterlage auftreten, auch die Public-Viewing-Veranstaltungen zum Viertelfinale der Fußball-WM am Freitag ab 20 Uhr und am Samstag ab 16 Uhr werden dort übertragen. Eindeutig lieber wäre es den Organisatoren, wenn Deutschland – sofern das Viertelfinale erreicht wird – am Freitag und nicht am Samstag spielt: Dann bliebe nach dem Spiel ausreichend Gelegenheit, in Veitsrodt zu feiern.

Zum veränderten Bild gehört auch direkt am Markteingang ein Riesenrad, das rund 46 Meter hoch sein wird. Mehr als 300 Marktstände laden zum Bummeln und Genießen ein. 18 Musikgruppen für ...

