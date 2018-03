Viele wolltenein Stück Weiher

Der Zuspruch war enorm: Mehr als 200 Baumholderer Bürger fanden sich am Samstag am Stadtweiher zusammen. Sie folgten damit einem Aufruf von Dieter Bergisch, mit Schippe und Schaufel ein Zeichen gegen langwierige bürokratische Prozesse zu setzen und aus eigener Kraft den Stadtweiher von den Schlammmassen zu befreien.Wenngleich Dieter Bergisch genau wusste, dass es seine Freiwilligen sicher nicht schaffen würden, um die abertausenden Quadratmeter Schlamm mit Schippe und Schaufel selbst binnen einen Jahres aus dem Weiherbett abzutragen (die NZ berichtete), so sollte die Aktion doch symbolischen Charakter haben.

Viel los war am Samstag am Weiher: Statt Schwimmen und Sonnenbad war "Schlammschleppen" angesagt Foto: Reiner Drumm

Wenngleich Dieter Bergisch genau wusste, dass es seine Freiwilligen sicher nicht schaffen würden, um die abertausenden Quadratmeter Schlamm mit Schippe und Schaufel selbst binnen einen Jahres aus dem Weiherbett abzutragen (die NZ berichtete), so sollte die Aktion doch symbolischen Charakter haben. Ein Zeichen an die Bürokraten, die seiner Ansicht nach eine schnelle Wiederherstellung des beliebten Badesees blockieren: Seht her, es wird etwas getan. Selbstverständlich werde es keine Wiederholung des Do-It-Yourself-Tages am Weiher geben, beruhigte er am Samstag seine Kritiker, die ihm Aktionismus vorwerfen.

Versorgt mit Kaffee und Kuchen bildeten die Tische und Bänke am Strandbad rund um das DLRG-Häuschen den Schwerpunkt der Veranstaltung. Der Erlös soll am Weihnachtsmarkt dem Weihnachtsmann zukommen.

In einem kleinen, durch Absperrungen markierten Areal des still gelegten Weihers sicherten sich die Aktivisten ein Stück Gartendünger – im Andenken an die wilde Flora, die derzeit den Lieblingsbadeort der Baumholderer überwuchert.

Es sei nicht relevant, wie viele Tatkräftige tatsächlich erschienen sind, erläuterte Bergisch. "Ihre Anzahl lässt sich als Prüfstein weder für die Seriosität des Aufrufes, noch für den Erfolg der Ausgrabungen deuten. Entscheidend ist die Motivation, nämlich die Bürokratieverdrossenheit." Er sei sich selbstverständlich bewusst, dass die von ihm ausgerufene Aktion nicht verändernd auf den Zeitplan der Baumaßnahmen wirken könne, und doch: "Jemand musste das aussprechen, dieses Unbehagen ob der unglaublichen Zahl an Ämtern und Behörden, die sich bei der Causa Weiher zu Wort meldeten," sagt Bergisch. "Acht an der Zahl, da wird unmittelbar deutlich, dass unser bürokratische System zwar auf Effizienz bedacht und konzipiert ist, die Dinge aber augenscheinlich nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten." Mit der Protestaktion habe man ein Zeichen gegen stagnierende Politik setzen wollen, "der Stadtweiher war dabei dienlich als Mittel wie auch als Zweck, denn", so Bergisch, "der Weiher ist unser einziges Juwel". dca